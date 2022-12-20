الثلاثاء 20 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

القبض على المتهم بالاعتداء على آخر بسبب التنمر فى حلوان

جريدة الدستور

كشفت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية، الثلاثاء، عن ملابسات ضبط المتهم بالاعتداء على آخر بسبب التنمر في حلوان.

تبلغ لقسم شرطة حلوان من أحد المستشفيات باستقبال أحد الأشخاص، مصاب بجرح نافذ وقطعية بالجسم، إثر ادعاء مشاجرة بالمنطقة سكنه. 

بالانتقال وسؤاله أقر بحدوث مشادة كلامية بينه وبين موظف، مصاب بجرح بالعين، حال قيام المجنى عليه بمعاتبة المشكو فى حقه لاعتياده السخرية من شقيقه لكونه من ذوى الاحتياجات الخاصة، فتطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها المتهم على المُصاب بالضرب باستخدام سلاح أبيض "مطواة" كان بحوزته محدثاً إصابته المنوه عنها.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابات المختصة للتحقيق.

حلوان التنمر ضبط التعدي وزارة الداخلية

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