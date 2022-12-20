جهود مديريات الزراعة والطب البيطري خلال أسبوع (إنفوجراف)

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الإعلامي للوزارة، العدد رقم ٧٢ من إصدار: "الزراعة في كل مصر" بالانفوجراف والفيديو، يوضح الجهود والأنشطة التي تقوم بها مديريات الزراعة والطب البيطري بمحافظات الجمهورية خلال الفترة من ١٣ وحتى ١٩ ديسمبر الجاري.

وخلال هذا الأسبوع، شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة، حملة مكبرة على أسواق اللحوم، حيث تم ضبط طن و167 كجم لحوم مجمدة ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم الانتهاء من تحصين 15 ألفا و207 رؤوس ماشية ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، فضلا عن عقد 175 ندوة إرشادية حول أهمية التحصين والوقاية من الأمراض المشتركة ومرض السعار، كما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة القليوبية، المرور على الحقول الإرشادية للقمح، كما تم عقد اجتماعاً مع رؤساء الوحدات الزراعية، لمتابعة سير العمل، وتنفيذ التكليفات، كذلك تم تنفيذ ندوة إرشادية بمركزي قليوب وشبين القناطر، حول مشروع ترشيد استخدام المياه في الانشطة الزراعية، كما واصلت حملاتها للتصدي للتعديات على الأراضي الزراعية بمركز بنها.

فيما استقبلت مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة حيث تم متابعة حالة المحاصيل الشتوية وعلى رأسها محصول القمح، كما تم تنفيذ ايام حقل لمشروع ترشيد استهلاك المياه، بمراكز منوف، قويسنا، والباجور، كذلك تم ازالة عدد (12) حالة تعدي على الاراضي الزراعية، كما انتهت مديرية الطب البيطري، من تحصين 302 ألف و214 راس ماشية ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع منذ بداية الحملة الثالثة، كذلك استقبلت مديرية الزراعة بمحافظة الغربية رئيس قطاع الخدمات والمتابعة، للمرور على زراعات القمح بنواحي المحافظة، والزراعات الشتوية القائمة مثل البنجر والبصل والبازلاء.

كما عقدت مديرية الزراعة بمحافظة الشرقية، عدة مدارس حقلية في اطار مشروع إدارة مياه دلتا النيل بنواحى ومراكز المحافظة بحضور عدد كبير من المزارعين وجهاز الإرشاد بالإدارات، كما شنت مديرية الطب البيطري، 19 حملة مكبرة على أسواق بيع اللحوم تم خلالها المرور على 121 من أسواق بيع اللحوم حيث تم ضبط أكثر من طن و350 كجم لحوم وكبدة ودواجن وأسماك غير صالحة للاستخدام الآدمي، كما تم الانتهاء من تحصين 453 ألف و146 رأس ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة منذ بداية الحملة وحتى الان، كذلك تم تنظيم 132 ندوة ارشادية و712 لقاء إرشادي، كذلك أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة البحيرة، استمرار حملاتها للتصدي وازالة التعديات على الأراضي الزراعية، للحفاظ على الرقعة الزراعية، بمراكز: المحمودية، الدلنجات، كفر الدوار، كما أعلنت مديرية الطب البيطري بالبحيرة، استمرار فعاليات الحملة القومية للتحصين ضد الحمي القلاعية والوادي المتصدع حيث تم تحصين 392 ألفا و374 رأس ماشية ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، كما تم عقد ١٠ ندوات إرشادية، و٥٢ ندوة توعية إرشادية.

بينما شاركت مديرية الزراعة بمحافظة الإسكندرية في الندوة العلمية التي نظمتها كلية الزراعة جامعة الإسكندرية، تحت عنوان الزراعة وسبل تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية في مصر، كما عقدت مديرية الزراعة بمحافظة بورسعيد اجتماعاً لحل مشاكل المزارعين والمربين بمنطقة سهل الطينة بالاشتراك مع الطب البيطري، كما تم متابعة منحل المديرية وإنتاج العسل، فضلا عن عقد يوم حقل بالحقول الإرشادية ضمن برنامج ترشيد المياه لمحصول القمح، واستمرار متابعة توزيع الأسمدة، و توعية المزارعين بتوريد الأرز الشعير.

وواصلت مديرية الزراعة بمحافظة دمياط، المرور على زراعات القمح على مصاطب، زراعات البنجر بنواحي المحافظة، فضلا عن الزراعات القائمة على نظم الري الحديث، كما تم مواصلة المرور على الإدارات والجمعيات الزراعية، كما وصلت مديرية الزراعة بمحافظة أسيوط، متابعة تجهيز الأراضي الزراعية لزراعة محصول القمح بمركز ديروط على مصاطب، والأراضي التابعة لمشروع ترشيد استخدام المياه بناحيتي مركزي البدارى وأسيوط، فضلا عن الزراعات الشتوية القائمة.

فيما أعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الأقصر، استمرار أعمال التقصي والترصد الوبائي، بأسواق الماشية، فضلا عن توعية المربيين بأهمية حملات التحصين، كذلك شاركت مديرية الطب البيطري بمحافظة شمال سيناء، في القوافل الطبية المفعلة بمراكز المحافظة، بالتعاون مع مجلس مدينة الشيخ زويد و إدارة الشيخ زويد البيطرية.

وخلال هذا الأسبوع أيضا استقبلت مديرية الزراعة بجنوب سيناء فريق عمل من مركز بحوث الصحراء، لمناقشة خطة العمل لتطوير وادى فيران والتجمعات، كما تم توزيع شتلات الزيتون والليمون والنبق، بمدينة دهب على الجهات الحكومية والأهالي بالتعاون مع مجلس المدينة كما تم متابعة الزراعات الشتوية من القمح والشعير والفول البلدي بمدينة طور سيناء ومتابعة جني الخضار بالوحدة البستانية بمديرية الزراعة.

يذكر أن مركز المعلومات الصوتية والمرئية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الإعلامي للوزارة، يصدران حاليا ٤ اصدارات رسمية، الجمعة من كل اسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في أسبوع، لإلقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول أنشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة، كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارع والمربي، كذلك الاصدار الاخير ارقام في الزراعة، الذي يلقى الضوء على إنجازات القطاع الزراعي بالأرقام.

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