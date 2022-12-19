بوتين: تعاوننا العسكري مع بيلاروسيا لا يقتصر على التوريد المتبادل للأسلحة

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، أن التعاون العسكري بين روسيا وبيلاروسيا لا يقتصر على التوريد المتبادل للأسلحة، بل يشمل الابتكارات، والإنتاج والتطوير المشترك لها.

وقال “بوتين” فى تصريحات له خلال زيارته الحالية إلى بيلاروسيا: "تعاوننا العسكري لا يقتصر على التوريد المتبادل للأسلحة، بل يشمل التعاون المشترك في ابتكار وتصميم وتطوير الأسلحة والمنظومات الدفاعية".

وأشار إلى أن هذا ينسحب على قطاع الفضاء بخططه واستراتيجياته المشتركة بين البلدين، وفقا لما نقلته وكالة نوفوستى الروسية.

وكشف رئيس بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشينكو، عن أن تعزيز العلاقات بين موسكو ومينسك، كان نتيجة طبيعية للوضع المتغير في العالم.

وقال "لوكاشينكو" فى تصريحات له، إن تعزيز العلاقات البيلاروسية الروسية جاءت كرد طبيعي على الوضع المتغير في العالم، الذي اختبر وما يزال يختبر قوتنا بشكل دائم، وأعتقد أنه على الرغم من وجود بعض الصعاب، ما زلنا نجد ردودًا فعالة على مختلف التحديات والتهديدات"، وفقًا لما نقلته وكالة نوفوستى.

وأشار رئيس بيلاروسيا إلى أن الفاصل في زيارات بوتين إلى مينسك لم يمنع على الإطلاق من أن يكون هناك اتصال دائم، مستدركًا: "حتى شركاؤنا الغربيون المزعومون كانوا قلقين للغاية لأننا نلتقي بشكل متكرر، لقد التقينا باستمرار في روسيا وفي دول أخرى".

وأوضح رئيس بيلاروسيا أن حكومتي البلدين أيضًا على اتصال مكثف، ويتم عقد الاجتماعات على مستويات مختلفة.

بوتين يصل إلى بيلاروس لإجراء محادثات مع حليفه لوكاشنكو

وفى وقت سابق، وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى مينسك في زيارة عمل، يبحث خلالها مع نظيره البيلاروسي تطوير علاقات الشراكة الاستراتيجية ومستقبل اتحاد روسيا وبيلاروس وسير التكامل في إطار دولة الاتحاد، وجملة من القضايا الملحة على أجندة التعاون الدولي والإقليمي بين البلدين.

وبث التليفزيون الروسي الرسمي مشاهد تظهر بوتين وهو ينزل من الطائرة قبل أن يستقبله لوكاشنكو بحرارة مع مسئولين آخرين على مدرج المطار، وفق فرانس برس.