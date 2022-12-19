الإثنين 19 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

الصحة: معايير نقل الدم موحدة.. ومصر تتسارع لتوسيع دائرة العلاج بالمجان

نقل الدم
نقل الدم

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن الدولة لديها معايير ثابتة في نقل الدم، مشيراً أن قانون نقل الدم المصري تم تحديثه ليواكب أحدث للمعايير الدولية وتوحيدها على جميع مراكز نقل الدم في مصر.

مواصفات المتبرع بالدم

وأكد الدكتور حسام عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية" دي إم سي"، أن معايير نقل الدم الموحدة يقصد بها المواصفات الصحية للمريض قبل التبرع، كيفية التعامل الصحي السلمي الجيد مع أكياس الدم وطرق تخزينها، ولهذا تلك المعايير القانونية بمثابة شروط ثابتة تسير عليها جميع الجهات الصحية التي تعمل في قطاع نقل الدم. 

العلاج على نفقة الدولة

وأضاف في حديثه، أن الدولة في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم تتوسع في تقديم الخدمة الصحية على نفقة الدول للمواطنين الأكثر احتياجاً.

حسام عبد الغفار متحدث الصحة العلاج بالمجان اليوم دي ام سي

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