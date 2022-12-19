الإثنين 19 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

تعرف على التشكيلة المثالية لكأس العالم 2022

التشكيلة المثالية
التشكيلة المثالية لكأس العالم 2022

ننشر لكم التشكيلة المثالية لكأس العالم 2022، حيث أعلنت صحيفة “ماركا” الاسبانية التشكيلة المثالية لكأس العالم 2022 وذلك عقب انتهاء آخر مباريات مونديال قطر 2022، والذي انطلق في 11 نوفمبر الماضي وشهد قرابة الشهر من المنافسات الشرسة بين المنتخبات، لتنتهي الملحمة بنهاية دراماتيكية، بعد تتويج المنتخب الأرجنتيني باللقب، ليصبح ذلك اللقب الثالث في تاريخ راقصي التانجو، والأول في تاريخ النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، والذي توج مشواره الحافل بالانجازات الكروية على مدار قرابة العقدين.

التشكيلة المثالية لكأس العالم 2022

وجاءت التشكيلة المثالية لكأس العالم 2022 متضمنة ثلاث لاعبين من المنتخب المغربي، والذي قام بانجاز عربي وافريقيا منقطع النظير، وقدم نسخة استثنائية لأسود الأطلس، لتكون التشكيلة المثالية لكأس العالم على النحو التالي: 

رسالة جديدة من حكيمى بعد انتهاء منافسات كأس العالم

  • حارس المرمى : دومينيك ليفاكوفيتش “كرواتيا”
  • الدفاع: أشرف حكيمي “المغرب”، جفارديول “كرواتيا”، رومان سايس “المغرب”، أكونيا “الأرجنتين”
  • الوسط: لوكا مودريتش “كرواتيا”، سفيان أمرابط “المغرب”، إنزو فيرنانديز “الأرجنتين”.
  • الهجوم: ليونيل ميسي “الأرجنتين”، كيليان مبابي “فرنسا”، بوكايو ساكا “إنجلترا”.
التشكيلة المثالية لكأس العالم 2022

وتكون بذلك تضمنت التشكيلة المثالية لكأس العالم 2022 على ثلاث لاعبين مغاربة، وثلاثة أرجنتينيون، وثلاثة كروات، ولاعب إنجليزي، وآخر فرنسي.

كأس العالم قطر 2022

وأسدل الستار على المباراة التي جمعت بين المنتخب الأرجنتيني ونظيره الفرنسي في نهائي كأس العالم قطر 2022 والذي انتهى بالتعادل الإيجابي بثلاث أهداف لكل فريق، وحسمت ضربات الترجيح اللقب لصالح راقصي التانجو، بنتيجة (4 -2 ) ويعود اللقب بعد 37 عام من آخر بطولة حصل عليها المنتخب الأرجنيني في أواخر مشوار الأسطورة مارادونا، ليرتفع رصيد منتخب الأرجنتين في بطولات كأس العالم إلى ثلاث بطولات، ويتفوق على المنتخب الفرنسي صاحب اللقبين وحامل اللقب النسخة الماضية.

المغرب مفاجأة كأس العالم 2022

ولعل أبرز المفاجآت في كأس العالم قطر 2022 هو المنتخب المغربي، والذي تخطى كافة التوقعات، ووصل الى المربع الذهبي لكاس العالم، ليكون الحصان الأسود لهذه البطولة، ويصل إلى أبعد نقطة وصل اليها فريق عربي و إفريقي، ليحل أخيرًا في المركز الرابع من ترتيب منتخبات المشاركة في كأس العالم قطر 2022 بعد الهزيمة من المنتخب الكرواتي، في مباراة تحديد المركز الثالث بهدفين مقابل هدف.

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