فائض مالي يقدر بـ29 مليار ريال.. قطر تقر ميزانية 2023

أفادت وكالة الأنباء القطرية بأن الدوحة أقرت ميزانيتها لعام 2023 اليوم، إذ بلغت الإيرادات 228 مليار ريال قطري (62.64 مليار دولار) فيما قدرت النفقات بنحو 199 مليار ريال.

وسيؤدي ذلك إلى فائض مالي يقدر بنحو 29 مليار ريال قطري وفقا لحسابات رويترز.

وسجلت الدولة الخليجية التي استضافت نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022، فائضا قدره 30 مليار ريال في الربع الثالث، مدعوما بارتفاع عائدات النفط والغاز هذا العام على خلفية ارتفاع أسعار الطاقة العالمية.

وبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي 4.4 بالمئة في النصف الأول من عام 2022 لكن من المتوقع أن يتراجع في عام 2023.

وقال بنك ستاندرد تشارترد في تقرير الآفاق الاقتصادية لعام 2023 في وقت سابق هذا الشهر "يجب أن يستمر دعم النشاط الاقتصادي من خلال الاستثمار المتعلق بتوسع حقل الشمال للغاز والنمو القوي في الخدمات للوجستية والتصنيع والتجارة".

وتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي أربعة بالمئة في عام 2023 انخفاضا من 4.7 % هذا العام.

وتشهد قطر أيضا زيادة في الطلب على الغاز من أوروبا منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير.