السيطرة على حريق فى مصنع لتصنيع خامات العوازل بالعبور

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق نشب داخل مصنع لتصنيع خامات العوازل طريق "بلبيس- السلام" نطاق مدينة العبور.

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا يفيد بورود إشارة من شرطة النجدة بنشوب حريق داخل مصنع لتصنيع خامات العوازل بطريق "بلبيس- السلام" بنطاق مدينة العبور.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية وتم الدفع بـ4 سيارات إطفاء، فيما هرعت سيارات الإسعاف وتم الدفع بسيارتين تحسبا لوقوع إصابات.

وتم السيطرة على النيران وإخمادها من قبل قوات الحماية المدنية، ولم يسفر الحريق عن وقوع ضحايا، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة، وانتداب الأدلة الجنائية لمعرفة سبب الحريق وتحديد نسبة التلفيات.