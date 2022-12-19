مجلس الأهلى يشكل لجنة عليا استعداداً لبطولة كأس العالم للأندية في المغرب

قرر مجلس إدارة النادي الأهلى برئاسة محمود الخطيب تشكيل لجنة عليا للإعداد لمشاركة الفريق الأول فى بطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها المغرب خلال الفترة من 1 إلى 11 فبراير المقبل.

وكشف مصدر مسئول أن اللجنة سوف يترأسها المهندس خالد مرتجى أمين الصندوق، ومن المقرر أن تعقد اللجنة أولى اجتماعاتها خلال الأيام القليلة القادمة لوضع تصور سواء موعد السفر أو الزي الرسمي للبعثة قبل السفر إلي المغرب.

وكان الأهلى قد تلقى خطابا من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا " يخطره بالمشاركة فى بطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها فى المغرب بعد مشاركة الوداد المغربى حامل اللقب فى البطولة.

وتنص لائحة كأس العالم للأندية على عدم جواز مشاركة فريقين من جهة واحدة فى البطولة.

وبدأ النادى الأهلى فى مخاطبة الاتحاد الدولى لمعرفة كافة الترتيبات المتعلقة بالبطولة.

كولر يدرس إجراء تغييرات في تشكيل الأهلي أمام فاركو

يدرس السويسري مارسيل كولر المدير الفني إجراء بعض التغييرات على تشكيل الفريق الأول خلال مباراة فاركو المقرر لها الخامسة مساء غد الثلاثاء فى إطار مباريات الأسبوع الثامن لمسابقة الدورى.

ويجرى مارسيل كولر عددا من التغييرات على تشكيل الفريق بسبب ظروف الإصابات والإيقافات.

ويغيب محمد عبد المنعم للايقاف لتراكم الإنذارات فى مباراة فيوتشر، فيما يغيب كل من بيرسى تاو وطاهر محمد طاهر للإصابة.

ومن المنتظر أن يخرج محمد مجدى أفشة من حسابات الجهاز الفنى خلال مباراة فاركو بعد قرار الجهاز الفنى بتوقيع عقوبة مالية عليه نظرا لعدم التزامه بالتعليمات الفنية خلال مباراة فاركو وتسديد ضربة الجزاء دون الحصول على إذن من الجهاز الفني خلال المباراة.

يعود أليو ديانج لتشكيل الفريق بعد شفائه من آلام العضلة الخلفية ومشاركته فى تدريبات الفريق أمس وذلك بعد غياب عن مباراة فيوتشر.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق فاركو في الجولة الثامنة من منافسات الدوري الممتاز والمحدد لها الخامسة من مساء غداً الثلاثاء بملعب برج العرب بالإسكندرية.