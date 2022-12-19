التحالف الوطني: نحلم بوجود مساحة تنسيقية بين مؤسسات التنمية في مصر (فيديو)

قال محمد جمال، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي تم إعلانه في مارس عام 2022، مستشهدًا بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي أطلق على 2022 عام المجتمع المدني.

ولفت جمال، عبر مداخة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز"، اليوم الاثنين، إلى أن الشراكة الحقيقية بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص تمثل النقطة الحقيقية التي نحتاج إلى الانطلاق من خلالها لكي نصل للجمهورية الجديدة التي نحلم بها.

وضع ميثاق نحدد عليه الاستراتيجية التي نريد العمل عليها

وأضاف عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أن عام 2022 كان مميزا في بدايته بإطلاق التحالف، لافتًا إلى أننا كأفراد العاملين في العمل التنموي والمدني نحلم بوجود مساحة تنسيقية كبيرة بين مؤسسات التنمية التي تعمل في كل محافظات مصر.

وأوضح أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي انطلق عام 2022 وضم 24 مؤسسة ومنظمة في المجتمع المدني بمصر، من أجل وضع ميثاق نحدد عليه الاستراتيجية التي نريد العمل عليها، وأهمها التنسيق والتشبيك الكامل بين مؤسسات التحالف في تقديم الخدمات والجهود لكي نستهدف عدد أكبر من المواطنين الأكثر احتياجًا، منوهًا بأن بعد المستفدين قديمًا كان يتكرر لهم الخدمة أكثر من مرة لأكثر من مؤسسة.