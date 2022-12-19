الإثنين 19 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«رفضت عودة ابنتها له».. القبض على تباع متهم بقتل حماته في سوهاج

ضبط متهم
ضبط متهم

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية سوهاج، القبض على تباع متهم بقتل حماته عقب طعنها بسكين داخل منزلها، بسبب خلافات زوجية مع زوجته التي تركت المنزل وجرى العثور على المجنى عليها مسجاة على ظهرها بالطابق الثاني بالمنزل ترتدي كامل ملابسها وبمناظرتها تبين إصابتها بجرح طعن بالكتف الأيمن وآخر بالظهر.

البداية بتلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغا من اللواء طارق عيسى نائب المدير لقطاع الشمال يفيد بوفاة سيدة على يد زوج ابنتها عقب حدوث مشادة بينهما وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى طما المركزى تحت تصرف النيابة العامة.

كشفت خلال التحريات التي قادها العميد محمود طه رئيس مباحث المديرية، والعميد رأفت رشوان رئيس فرع بحث الشمال والعقيد أيمن عثمان وكيل الفرعن والرائد أحمد تعليب رئيس مباحث مركز شرطة طمان بتقدم عامل ويقيم دائرة المركز بقيام زوج ابنته  تباع سيارة نقل بناحية بندر طمان بالتعدي علي زوجته ربة منزل وتقيم دائرة المركز، بالضرب بسلاح أبيض "سكين" داخل المنزل مما نتج عنه وفاتها.

الأجهزة الأمنية سوهاج خلافات زوجية اللواء محمد عبد المنعم شرباش جرح طعن

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