الإثنين 19 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

الكيلو بـ 189 جنيها.. أسعار النحاس في الأسواق اليوم

النحاس
النحاس

شهدت أسعار النحاس استقرارا الأسواق، اليوم الاثنين، في التعاملات الصباحية، ويعتبر خام النحاس من الخامات المهمة التي تدخل في العديد من الصناعات والتي من أهمها صناعة الذهب، وجاءت أسعار النحاس كالتالي. 

 - أسعار النحاس اليوم 

–  وتراوح سعر كيلو النحاس الجديد من 140 إلى 189 جنيهًا.

– وسجل سعر كيلو نحاس أحمر خردة خشن 157 جنيها للكيلو .

–  تراوح سعر كيلو النحاس الأحمر الخردة ناعم  من 80 إلى 145جنيهًا.

– وسجل سعر طن النحاس الأحمر الخردة  لامع من 70 جنيهًا إلي 160 جنيها .

–  وسجل سعر كيلو النحاس الأصفر الخردة 105 جنيهًا.

– يتراوح سعر سلك النحاس معزول من 10 إلى 20 جنيهًا

– وسجل سعر الرفوف من نحاس أصفر لون أحمر 299 جنيهًا.

وأشار تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى ارتفاع قيمة صادرات مصر من النحاس ومصنوعاته، لتسجل 218 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل 148 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2021 بنسبة 47%.

وأوضح أنه تم التصدير إلى 37 دولة، حيث استحوذت 10 دول على 97,9% من إجمالي صادرات النحاس المصري ومصنوعاته، تصدرتها المملكة العربية السعودية بقيمة 118,347 مليون دولار مقابل 1,763 مليون دولار، بنسبة نمو بلغت 6614%.

واحتلت المركز الثاني بقائمة أكبر الدول المستوردة للنحاس ومصنوعاته من مصر، بقيمة 23,994 مليون دولار مقابل 24,084 مليون دولار، تليها لبنان في المركز الثالث بقيمة 21,253 مليون دولار مقابل 17,253 مليون دولار بنسبة ارتفاع 23%.

أسعار النحاس أرتفاع في الأسواق اليوم الاثنين التعاملات الصباحية خام النحاس العديد من الصناعات

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