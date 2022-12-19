الإثنين 19 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«العدس» بـ32 جنيها.. أسعار البقوليات اليوم الإثنين

العدس
العدس

شهدت أسعار البقوليات استقرارًا اليوم الإثنين 19 ديسمبر.

وجاءت الأسعار كالتالي:

سجل سعر كيلو الفول المستورد ما بين 24 و26 جنيهًا.

سجل سعر كيلو الفول البلدي ما بين 28 و32 جنيهًا.

سجل سعر الفول المدشوش ما بين 23 و25 جنيهًا.

وسجل سعر الحمص نحو 39 إلي 56 جنيهًا للكيلو.

وتراوح سعر كيلو الفاصوليا البيضاء من 27 إلى 33 جنيهًا للكيلو.

وتراوح سعر كيلو العدس ما بين 28 و32 جنيهًا للكيلو.

وتراوح كيلو الترمس ما بين 22 و25 جنيهًا للكيلو.

وسجل سعر اللوبيا البلدي 35 جنيهًا، بينما بلغ سعر اللوبيا المستوردة 31 جنيهًا للكيلو.

بينما سجل سعر كيلو السمسم 89 جنيهًا.

وسجل سعر طن الفول البلدي رفيع الحبة 20000 جنيه معبأ أرضه.

وسجل سعر طن الفول البلدى الرفيع 20000 جنيه معبأ أرضه.

كما سجل طن الفول البلدى عريض 19000 جنيه معبأ أرضه.

وسجل سعر طن الفول حصى إنجليزي 13000 جنيه معبأ أرضه.

وبلغ سعر طن الفول حصى أسترالي 12700 جنيه معبأ أرضه.

أسعار السمسم بالطن

ويبلغ سعر طن السمسم المحلي معبأ أرضه 47 ألف جنيه.

كما بلغ سعر طن السمسم المستورد أبيض 45 ألف جنيه.

وبلغ سعر طن السمسم الأحمر المصري 43 ألف جنيه أرضه.

وبلغ سعر طن السمسم الأحمر السودانى 51000 ألف جنيه "أرضه".

وبلغ سعر طن ديل الجمل "وصال" 43 ألف جنيه.

وسجل سعر طن السمسم الأبيض السوداني وصال 42 ألف جنيه.

وتراوح سعر كيلو السمسم ما بين 70 و89 جنيهًا.

أسعار البقوليات اليوم الاثنين البقوليات الطلب كبير ا خلال الشتاء

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