الإثنين 19 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

إلزام أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر باستخدام الفصحى في المحاضرات

الدكتور سلامة داود
الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر

أصدر الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، قرارًا بإلزام أعضاء هيئة التدريس بالقطاع العربي والشرعي والأقسام المناظرة بكليات التربية باستخدام اللغة العربية الفصحى في التدريس والحوار في مرحلتي الإجازة العالية والدراسات العليا. 

وأوضح المركز الإعلامي بجامعة الأزهر أن هذا القرار يأتي حفاظًا على هويتنا العربية، وتيسيرًا على الطلاب الوافدين، وإيمانًا بأهمية اللغة العربية بوصفها المرآة التي تعكس هويتنا الحضارية، وموروثنا الثقافي الأصيل. 

وأضاف أن القرار جاء انطلاقًا من حرص الجامعة على تمكين الطلبة من لغتهم الأم، لغة القرآن الكريم، وتعزيزًا لمكانتها في نفوسهم، واستمرار صلتهم بمفرداتها، موضحا أنه سيتم متابعة تنفيذ ذلك من خلال عمداء الكليات والوكلاء ورؤساء الأقسام كل في كليته.

الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر أعضاء هيئة التدريس اللغة العربية اللغه العربيه الفصحى هويتنا الحضارية

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