ميسى بعد التتويج بكأس العالم: عانينا كثيرًا وهذا موقفى من الاعتزال

عبر ليونيل ميسي، قائد منتخب الأرجنتين، عن سعادته الغامرة بالتتويج ببطولة كأس العالم مع بلاده.

تُوج منتخب الأرجنتين بطلًا لكأس العالم 2022 بقطر للمرة الثالثة في تاريخه، وذلك بانتصاره المثير على فرنسا بـ4 ركلات مقابل 2، بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي بثلاثة أهداف لمثلهما في نهائي المونديال الذي أُقيم على استاد لوسيل.

وقال ليونيل ميسي في تصريحات لوسائل الإعلام الأرجنتينية عقب المباراة:"الفوز بكأس العالم؟ كان الأمر مرغوبًا فيه بجنون، لكنه أجمل شيء موجود، انظروا إليه (يقصد الكأس)، إنه جميل. كنت أريدها كثيرًا، كان الله سيعطيها لي، وكان لدىّ شعور بأنه سيمنحني إياها، لقد عانينا كثيرًا ولكننا فعلناها ".

وأضاف:" لا أطيق الانتظار حتى أكون في الأرجنتين لأرى كيف سيكون الجنون هناك".

وكشف ليونيل ميسي عن موقفه من الاعتزال بعد التتويج ببطولة كأس العالم 2022 بقطر، مؤكدًا أنه ما زال يرغب في خوض بعض المباريات مع منتخب الأرجنتين بصفته بطلًا للعالم.

وأردف:"من الواضح أنني أردت أن أنهي مسيرتي بهذا التتويج، لا يمكنني أن أطلب أي شيء بعد الآن، الحمد لله أنه قدم لي كل شيء، إنهاء مسيرتي تقريبًا بهذا الشكل، إنه أمر مثير للإعجاب.. ماذا سيكون هناك لتحقيقه؟ لقد تمكنت من الحصول على كوبا أمريكا، كأس العالم وصلتني تلك الأشياء في النهاية تقريبًا (نهاية مسيرته)".

وأضاف:" أحب كرة القدم، ما أفعله، أستمتع بكوني في المنتخب الوطني، مع المجموعة، أريد الاستمرار في عيش بعض المباريات الأخرى بصفتي بطلاً للعالم" .

واختتم قائلًا:"إنه حلم صغير لأي شخص، لقد كنت محظوظًا لأنني حققت كل شيء وما أفتقده هنا".

وحصد ليونيل ميسي جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في بطولة كأس العالم 2022 بقطر.