أوراق 6 أشخاص للمفتي في «معركة الثأر» بقنا

أحالت محكمة جنايات نجع حمادي، برئاسة المستشار طارق يسري مصطفى، الأحد، أوراق 6 متهمين إلى المفتي، لاتهامهم بقتل شاب، بسبب خلافات ثأرية بين عائلتي عبد التواب والغرابلي بمدينة فرشوط شمالي قنا.

تعود أحداث القضية إلى العام قبل الماضي، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمركز فرشوط، بلاغا بمقتل عمر عبدالسلام عبدالتواب، اثر إصابته بسبعة طلقات نارية، ومات على باب المسجد، واصابة محمود عبد الرجال محمد، 20 عامًا، بجرح ردي بفروة الراس، وعبد المتعال خالد رشدي، 20 عامًا، بطلق ناري بالحوض والفخذ ، وخالد حسن محمود عبد التواب 59سنه، بانفجار بمقلة العين، في مشاجرة بين عائلتي الغرابلية وعبدالتواب بمدينة فرشوط، في مشاجرة بسبب لافتة ترحيبية بين نقيب المحامي السابق والحالي بفرشوط.

وأحيلت القضية إلى محكمة الجنايات، والتي عاقبت غيابيا، بإحالة أوراق محمد.ط.م، ومحمد. ش .م، وشمروخ.م.ش، وممدوح.م.ش، وأحمد.ف.س، وطلعت.م.ش، إلى المفتي، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم