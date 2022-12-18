«التخطيط»: جهود الدولة فى مجال حقوق الإنسان تعبر عن تطلعات المصريين

أكد الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن جهود الدولة في مجال حقوق الإنسان تستند إلى رؤية وطنية تعبر عن تطلعات الشعب المصري في تأسيس مجتمع قائم على مبدأ تكافؤ الفرص بمساواة كاملة دون تمييز.

جاء ذلك خلال مشاركة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في حفل ختام فعاليات الـ16 يومًا العالمية لمناهضة العنف ضد المرأة واليوم العالمي لحقوق الإنسان، والذي نظمته وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة القاهرة، بالتعاون مع وحدة حقوق الإنسان بوزارة التخطيط، وذلك بحضور الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط، والدكتور محمد عثمان الخُشت، رئيس جامعة القاهرة، والدكتورة أميرة تاوضروس، المدير التنفيذي لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة ومنسق عام المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية ومدير المركز الديموجرافي، والدكتور محمد علاء، مدير وحدة حقوق الإنسان بوزارة التخطيط ومنسق عام مبادرة شباب من أجل التنمية.

وأشار كمالي، إلى رؤية مصر 2030، موضحًا أنها ترتكز على مفاهيم التنمية الشاملة والمستدامة والمتوازنة، مع ضمان حقوق الأجيال الحالية والقادمة في استخدام الموارد، لافتًا إلى المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، موضحًا أنه يعتمد على الارتقاء بالخصائص السكانية للمجتمع المصري من خلال خطة تنفيذية تتضمن خمسة محاور رئيسية هي محور التمكين الاقتصادي للمرأة، ومحور التدخل الخدمي، ومحور آخر للتدخل الثقافي والتوعوي، ومحور التحول الرقمي، ومحور التدخل التشريعي.

كما أشار الدكتور أحمد كمالي، إلى مبادرة شباب من أجل التنمية، التي أطلقتها وزارة التخطيط في بداية العام الجامعي 2021 /2022 بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ممثلة في المجلس الأعلى للجامعات، موضحًا أنها المبادرة الأولى من نوعها من حيث الإشراك الفعلي للشباب في عملية صنع القرار، معلنًا عن إطلاق المرحلة الثانية من المبادرة 2022 /2023.