الأحد 18 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تحويلات مرورية لتنفيذ مشروع رصف مسطح كوبرى سمير غانم

تحويلات مرورية
تحويلات مرورية

تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور وذلك تزامناً مع القيام بتنفيذ أعمال مشروع «رصف مسطح كوبري سمير غانم»، في الاتجاه القادم من مناطق الطريق الدائرى اتجاه محور نجيب محفوظ، الأمر الذي يستلزم الغلق الكلى للمسطح.

على أن يكون تنفيذ تلك الأعمال لمدة 54 ساعة فقط ليلاً ونهاراً اعتباراً من الساعة 12 صباح يوم الأحد الموافق 18/ 12/2022 وحتى الساعة 6 صباح يوم الثلاثاء الموافق 20/12/2022، وسيتم إجراء تحويلات مرورية على النحو التالى:

استكمال حركة المركبات بالطريق الدائرى ثم الدخول يميناً بطريق السويس ثم الدخول يميناً من جانب الميراج مول واستكمالاً بمحور مصطفى كامل ثم الدخول يميناً وصولاً بمحور نجيب محفوظ.

من جانبها، تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

الإدارة العامة مرور القاهرة الخدمات المرورية الطريق الدائري محور نجيب محفوظ كوبرى سمير غانم

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