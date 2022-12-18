الأحد 18 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

في اليوم العالمي للغة العربية.. كيف اعتز حارس مرمى منتخب المغرب بلغته؟

حارس مرمى منتخب المغرب
حارس مرمى منتخب المغرب

قال زينهم البدوي الأمين العام لاتحاد كتاب مصر والنائب السابق لرئيس الإذاعة المصرية، إنّ اللغة العربية ليست مجرد وعاء للفكر، بل هي الفكر ذاته، واللغة العربية هويتنا بغيرها لا نستطيع أن نعبر عن جلال عقيدتنا وعن أصالة حضارتنا ومكنون ذاتنا وأفكارنا ومشاعرنا وأحاسيسنا.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، على القناة الأولى، أن اللغة العربية ليست مجرد لغة للتواصل بيننا بل هي أعظم من ذلك، ولا بد أن نفيق لأننا في سكرة لا نستشعر حجم الأخطار المحدقة بلغتنا وهي تتمثل في ظواهر سلبية في مجتمعنا وأخطار محدقة بنا بفعل الغزو الفكري والثقافي الذي يستهدف إخفاء وطمس معالم الهوية لدينا.

وأشاد الأمين العام لاتحاد كتاب مصر، بنموذجين أعلنا اعتزازهما الحقيقي باللغة العربية، قائلا: "نموذج الاعتزاز الحقيقي للغة يتمثل في الرئيس الجزائري الأسبق هواري بو مدين، حيث كان يأتيه المحرر من صحيفة لوموند الفرنسية ويسأله بالفرنسية فيجيبه مباشرة بالعربية.

كما أشاد بحارس مرمى المنتخب المغربي ياسين بونو، والذي سُئل فأجاب باللغة العربية، وحين قوبل باحتجاج كان رده أن العربية لغته ويجب على من لا يفهمها أن يبحث عن مترجم، معتبرا أن ذلك هو الاعتزاز الحقيقي باللغة العربية وليس الاعتزاز الشكلي فقط.

اللغة العربية حارس مرمى المنتخب المغربي ياسين بونو الاعتزاز اليوم العالمي للغة العربية

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