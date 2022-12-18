أسعار أعلاف الدواجن اليوم الأحد 18 ديسمبر 2022

شهدت أسعار أعلاف الدواجن، اليوم الأحد 18 ديسمبر، ارتفاعًا جديدًا في أسعار الفول الصويا، حيث سجل كسب صويا محلى 44% 30500 جنيه اليوم، وقد سجل أمس 29500 جنيه للطن، بينما سجل كسب صويا 46% محلى 31000 جنيه اليوم، وقد سجل أمس 30000 جنيه للطن.

ونستعرض في السطور التالية أسعار أعلاف الدواجن اليوم وفقًا لبورصة السلع.

أسعار أعلاف الدواجن

سجلت أسعار العلف بادي 23% اليوم 21800 جنيه للطن.

سجلت أسعار طن العلف نامي 21% 21700 جنيه للطن.

سجلت أسعار العلف ناهي 19% 21600 جنيه للطن.

سجلت أسعار طن العلف بادي نامي 21100 جنيه للطن.

سجلت أسعار طن العلف بياض 18% 17300 جنيه للطن.

سجلت أسعار طن العلف بياض 17% 17100 جنيه للطن.

سجل سعر طن العلف بياض 16% 16900 جنيه للطن.

سجلت أسعار علف بياض 14% 16800 جنيه للطن.

أسعار الذرة الصفراء

سجلت أسعار الذرة الأرجنتيني 14500 جنيه للطن.

سجلت أسعار الذرة البرازيلي 14500 جنيه للطن.

سجلت أسعار الذرة الأوكراني 14200 جنيه للطن.

وسجل سعر طن الذرة الرومانى اليوم 11500 جنيه صب أرضه.

سجلت أسعار إردب الذرة الرفيعة إنتاج محلي 1400 جنيه للطن.

سجلت أسعار إردب الذرة الشامية 1700 جنيه للطن.

أسعار الفول الصويا

وبلغ سعر بذرة الصويا SB مستورد: 33000 جنيه للطن.

وسجلت أسعار كسب صويا محلى 44%: 30500 جنيه للطن.

وسجلت أسعار كسب صويا 46% محلى: 31000 جنيه للطن.

وسجلت أسعار صويا فول فات بذرة مستوردة: 26700 جنيه للطن.

وسجلت أسعار صويا فول فات بذرة محلي: 209000 جنيه للطن.

وسجلت أسعار صويا هاي فات 43% بذرة مستوردة: 26700 جنيه للطن.

وسجلت أسعار صويا هاى فات 43% بذرة محلية: 20900 جنيه للطن.

كما سجلت أسعار كسب عباد +36%: 12000 جنيه للطن.

وسجلت أسعار جيلوتين مستورد: 43500 جنيه للطن.

وسجلت أسعار جيلوتين محلي: 42300 جنيه للطن.

وأسعار ردة بران محلى: 8600 جنيه للطن.

وبلغ سعر النخالة الخشنة: 7900 جنيه للشيكارة.

وقد سجل سعر حمل تبن القمح الجديد: 400 جنيه.