رئيس الغد يتابع تشكيل اللجان النوعية المتخصصة بالحزب وخطة تفعيلها

عقد رئيس حزب الغد المهندس موسى مصطفى موسى الليلة اجتماعا تنظيميا للجان النوعية المتخصصة بالحزب، حيث استمع رئيس الغد إلى تقرير مفصل من كل رئيس لجنة من اللجان استعرض فيه تاريخ عمل اللجنة وتشكيلها القديم والتشكيل الجديد المقترح للعام 23 كما قدم رئيس كل لجنة نوعية متخصصة خطته لتفعيل عمل اللجنة التي يرأسها.

حضر الاجتماع رؤساء لجان الصحة والتنمية البشرية والسياحة والثقافة وحقوق الإنسان والإعلام، واعتذر عن الحضور رؤساء لجان الأمن القومي والتعليم لظروف صحية طارئة، كما اعتذر رئيس لجنة الإسكان والمواطنة والاقتصاد لظروف اجتماعية طارئة.

وشدد رئيس الغد على أهمية استكمال تشكيل اللجان النوعية المتخصصة وعلى أهمية تفعيلها كما أكد على أهمية التزام كل لجنة بإجتماع شهري واحد لأعضائها واجتماع شهري مع رئيس الحزب يعقد السبت الأول من كل شهر، حضر الاجتماع أيضا نائب رئيس الحزب لتنظيم شؤن المحافظات والمستشار السياسي لرئيس الحزب وأمينة المرأة المركزية ورئيس لجنة الشباب وبعض قيادات وأعضاء اللجان النوعية بالحزب.

يذكر أنه تم ترشيح رئيس الغد لرئاسة الاتحاد المصري لكرة القدم للمشي، حيث التقى أمس الأول مسئولين إنشاء اتحاد كرة قدم (للمشي) بالمهندس موسى مصطفى موسى رئيس الغد لمناقشة تأسيس اتحاد مصرى للعبة الجديدة، وترشيح المهندس موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد للرئاسة الاتحاد المصرى لكرة القدم للمشى استعدادا لانضمام مصر لكأس العالم للعبة العام القادم.



و كانت 26 دولة فى العالم قد أسست اتحاد للعبة الجديدة، كما انضمت السعودية كأول دولة عربية ونيجيريا كأول دولة أفريقية

تشترط اللعبة أن يكون أعضاء الفريق فوق 50 سنة للرجال و40 سنة للنساء كما يمتنع الجرى أثناء اللعب و يعتبر أداء كرات مرفوعة مخالفة يسجلها الحكم.