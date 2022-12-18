الأحد 18 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

القبض على عامل ذبح زوجته أمام المارة وآخر حاول الدفاع عنها فى الشرقية

حبس
حبس

ألقت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة ههيا ، القبض على مرتكب واقعة قتل زوجته بالسكين فى الشارع منذ قليل، هى وشخص آخر، و تم تحرير المحضر اللازم.

 

و كان قد أقدم زوج على قتل زوجته منذ قليل فى الشارع بمحيط مركز شرطة ههيا وجارى الوقوف على تفاصيل الحادث.

 

واستقبل مركز شرطة ههيا  بلاغا بإقدام شخص على قتل زوجته وشخص آخر بمركز ههيا أمام المضيفة بمحيط مركز شرطة ههيا.

 

و تبين انه شخص يدعى “ السيد.ع.م.ف”، 49 سنة، عامل، وقد أقدم على قتل زوجته بالشارع، وحاول شخص آخر الدفاع عنها فقام بقتله.

 

يذكر أن محافظة الشرقية، قد شهدت سابقا واقعة قيام المتهم إسلام محمد بقتل المجني عليها سلمى بهجت عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.

 

و أصدرت محكمة جنايات الزقازيق، بإجماع الآراء، حكمها على المتهم بقتل الطالبة "سلمى" المعروفة إعلاميا بـ فتاة الزقازيق، والذي قتلها بـ31 طعنة متفرقة بجميع أنحاء الجسد، على حسب ما جاء في تقرير الصفة التشريحية، بالإعدام شنقًا في القضية رقم 7730 لسنة 2022 جنايات قسم أول الزقازيق.

الأجهزة الأمنية التحقيقات مركز شرطة ههيا قاتل زوجته جريمة قتل

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