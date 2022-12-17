إصابة عشرات الفلسطينيين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال شمال الخليل

أصيب عشرات الفلسطينيين، مساء اليوم السبت، بحالات اختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي عند مدخل مخيم العروب شمال الخليل.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلى اقتحمت المخيم وأطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين ومنازلهم، مما أدى الى إصابة العشرات من المواطنين بحالات اختناق، عولجوا ميدانيًا.

استشهاد شقيقين فلسطينيين دهسهما مستوطن عمدًا شمال القدس

وقبل قليل، استشهد شقيقان فلسطينيان هما محمد ومهند يوسف مطير، مساء اليوم السبت، من مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، بعد أن دهسهما مستوطن بصورة متعمدة، بالقرب من حاجز زعترة العسكري جنوب نابلس.

وأفاد مدير مكتب محافظة القدس في مخيم قلنديا زكريا فيالة، بأن الشقيقين مطير، كانا يقفان على جانب الطريق لإصلاح أحد إطارات المركبة التي كانا يستقلانها برفقة أفراد من عائلتهما، وصدمهما مستوطن بمركبته بصورة متعمدة ولاذ بالفرار من المكان، مما أدى إلى استشهاد محمد على الفور ونقل جثمانه إلى أحد مستشفيات مدينة نابلس، في حين أصيب شقيقه مهند بصورة حرجة وجرى نقله إلى أحد المستشفيات داخل أراضي الـ48، وأعلن لاحقًا عن استشهاده متأثرًا بإصابته، وفقًا لما نقلته وكالة وفا الفلسطينية.

وأفاد عماد مطير، بأن نجل عمه محمد استشهد على الفور بعد تعرضه للدهس من قبل مستوطن، فيما أصيب شقيقه مهند بجروح خطيرة للغاية في نفس الحادث، وأعلن عن استشهاده لاحقًا متأثرًا بإصابته.

وأشار مطير إلى أن الشقيقين تعرضا لعملية دهس من قبل مستوطن كان يقود مركبته بسرعة عالية قرب حاجز زعترة، أثناء قيامهما بتغيير أحد إطارات مركبتهما على جانب الطريق.

ووقعت اشتباكات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس الجمعة، في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية في جنوب الضفة الغربية إن مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في بلدة تقوع، في محافظة بيت لحم، وأطلق جنود الاحتلال خلال المواجهات قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، كما اعتدوا على فتى بالضرب.