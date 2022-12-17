السبت 17 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«التغيرات المناخية وآثارها على البيئة».. ندوة بجامعة المنيا غدًا

المجلس الأعلى للثقافة
المجلس الأعلى للثقافة

يعقد المجلس الأعلى للثقافة، ندوة "التغيرات المناخية وآثارها على البيئة"؛ والتي تنظمها لجنة الجغرافيا والبيئة برئاسة الدكتور عبد المسيح سمعان؛ وذلك بالتعاون مع كلية الآداب جامعة المنيا، وذلك في تمام العاشرة صباح غد الأحد بجامعة المنيا. 

يدير الندوة : الدكتور عبد المسيح سمعان - أستاذ الدراسات البيئية بجامعة عين شمس ومقرر اللجنة، ويشارك بها   كل من: الدكتور حمدي كمال هاشم "خبير الدراسات البيئية وعضو اللجنة"، والدكتور عادل عبد الله سليمان "خبير الإدارة البيئية والتنوع البيولوجي.. وزارة البيئة وعضو اللجنة "، والدكتور محمد نور الدين السبعاوي "أستاذ الجغرافيا المتفرغ بكلية الآداب جامعة المنيا وعضو اللجنة ". 

وتأتي الندوة ضمن الفعاليات الثقافية التي تنظمها وزارة الثقافة المصرية بمناسبة استضافة جمهورية مصر العربية لقمة المؤتمر السابع والعشرين لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (#cop27egypt) .

المجلس الأعلى للثقافة ندوة التغيرات المناخية وآثارها على البيئة لجنة الجغرافيا عبد المسيح سمعان كلية الآداب جامعة المنيا حمدي كمال هاشم

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