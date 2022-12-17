السبت 17 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

كشف ملابسات تداول مقطع فيديو إلحاح بائع على سائح بالهرم

الهرم
الهرم

نجح رجال الأمن في كشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع  التواصل الاجتماعي "فيس بوك" متضمنا قيام أحد البائعين بالمنطقة الأثرية بالهرم بالإلحاح على أحد السائحين لشراء بعض المشغولات التذكارية السياحية.

بالفحص أمكن تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه (بائع عاديات سياحية بالمنطقة الأثرية بالهرم "يحمل ترخيص") وتم ضبطه وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وعدم تعمده مُضايقة السائح المذكور، وجرى التنسيق مع الجهات المعنية لإلغاء الترخيص الصادر للمذكور .

وباستكمال الفحص تبين أن القائم على إدارة الصفحة "القائم بالنشر" (مالك مطعم كائن بإحدى الدول .. ومتواجد حالياً خارج البلاد). 

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة وزارة الداخلية التنسيق مع الجهات المعنية التواصل الإجتماعى فيس بوك جهود أجهزة وزارة الداخلية كشف ملابسات موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك سائح الهرم

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