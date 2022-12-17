بعد تأهلها لنهائي مونديال كأس العالم.. هذه أفضل المعالم السياحية بالأرجنتين

المزيد والمزيد من المسافرين يكتشفون الأرجنتين، إنه يقدم كل شيء من المدن المثيرة مع الحياة الليلية المزدهرة إلى القرى التاريخية الساحرة، وبلد الحياة البرية الوفيرة والتضاريس المتنوعة المذهلة، بما في ذلك قمم الجبال الشاهقة والسواحل الأخاذة.

الأرجنتين دولة شاسعة لديها الكثير لتفعله، قد يكون من الصعب تحديد ما يجب وضعه في مسار رحلتك، ولكن من المؤكد أن هذه المعالم السياحية الرئيسية ستكون من أبرز المعالم في أي رحلة أرجنتينية.

أشهر المعالم السياحية في الأرجنتين

وبحسب موقع “tripstodiscover” سنكشف لكن أفضل أماكن الجذب السياحي، بمناسبة تأهل الأرجنتين لدور النهائي في مونديال كأس العالم 2022 بدولة قطر.

يعد “Iguazu Falls” أحد أكثر المواقع زيارة في الأرجنتين، وهو أحد مواقع التراث العالمي الطبيعي لليونسكو ويتكون من أكثر من 250 شلالًا فرديًا تفصلها جزر صغيرة، حقا واحدة من عجائب الدنيا الطبيعية العظيمة، والشلالات محاطة بالغابة الاستوائية في الأرجنتين والبرازيل، توفر مشهدًا مذهلًا يجعل شلالات نياجرا تبدو وكأنها قطرة في دلو.

يقع “Perito Moreno” خارج بلدة “El Calafate” في قلب باتاغونيا في جنوب غرب الأرجنتين، وهو نهر جليدي يبلغ طوله حوالي 19 ميلًا وموقع جذب سياحي شهير يجذب المسافرين من جميع أنحاء العالم.

Parque Nacional Nahuel Huapi هي حديقة واسعة في منطقة Bariloche في باتاغونيا، وهي المكان المثالي لاستكشاف جمال الحياة البرية النائية، فهو مليء بالبحيرات والحياة البرية الوفيرة بالإضافة إلى كونه موطنًا لبركان خامد، جبل ترونادور هو ملاذًا لممارسي رياضة المشي لمسافات طويلة ومحبي الطبيعة، فإذا كنت تبحث عن رحلة ليلية، فهناك العديد من الملاجئ الجبلية والكبائن الأساسية التي يمكن استخدامها على طول الطريق.

يأتي متسلقو الجبال من جميع أنحاء العالم لتسلق أكونكاجوا، أعلى قمة في أمريكا الجنوبية يبلغ ارتفاعها أكثر من 22800 قدم، كل عام يقوم الآلاف بالحج إلى الأرجنتين لتحقيق ذلك، وإذا كنت متسلقًا، فستريد بالتأكيد إضافته إلى قائمة أمنياتك، في حين أنه من الممكن القيام بذلك حتى لمن لديهم مستوى معتدل من تجربة التسلق، فمن الأفضل القيام بذلك مع مرشد محلي.

Valle de la Luna، أو Moon Valley، هي جزء من محمية Ischigualasto الطبيعية في Parque Provincial Ischigualasto، وهي منطقة محمية كبيرة موطن لتشكيلات صخرية غير دنيوية في مجموعة متنوعة من الأشكال التي تحتوي على رواسب أكثر من 200 مليون سنة، على طول مع بقايا الديناصورات.

تشتهر بلدة Puerto Madryn الصغيرة بالحياة البرية في القطب الشمالي، وخاصة طيور البطريق والحيتان، وهي واحدة من أفضل المواقع في العالم لمشاهدة هذه الحيوانات، تقع في منطقة باتاغونيا بالقرب من شبه جزيرة فالديس، ومن يونيو حتى ديسمبر، يمكن رصد الحيتان اليمنى الجنوبية وحيتان الأوركا، وأحيانًا على مسافة 20 قدمًا من الشاطئ، في شاطئ بلايا لا فيسيرا، وهو شاطئ من الحصى المصقول وأصداف أذن البحر البنفسجي يفسح المجال لمساحة من الرمال الملونة بالكراميل، ويمكن للزوار الاستمتاع بالطيور البحرية الرائعة باللونين الأسود والأبيض ومشاهدة الفقمات وأسود البحر أيضًا.

تقدم العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس الصاخبة الكثير لرؤيته والقيام به، ولكن واحدة من أكثر مناطق الجذب شهرة هي مقبرة ريكوليتا، وبها تكثر الميزات المعمارية، مع عدد لا يحصى من التماثيل والأعمدة والأضرحة الدورية، ولكن ما يجعلها مثيرة للاهتمام بشكل خاص هي أسماء أولئك الذين وضعوا للراحة هنا، وتشمل المقابر مقابر إيفا بيرون وأرماندو بو وخوسيه فيغيروا ألكورتا وتقريباً كل أرجنتيني ذي طابع سياسي أو ثقافي من القرنين الماضيين.

في كل مكان تذهب إليه في بوينس آيرس، ستجد شخصًا يؤدي رقصة التانغو في الشارع، تعزف الموسيقى بينما تتجمع الحشود ويضع الراقصون عرضًا مرتجلًا في شعاراتهم الراقصة الكاملة، ومن المؤكد أن تكون المشاهدة أحد الأحداث البارزة في وقتك في الأرجنتين.