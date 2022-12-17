السبت 17 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 708 عناصر إجرامية بحوزتهم 302 قطعة سلاح نارى

ارشيفية
ارشيفية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، حيث أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

في مجال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة: أسفرت جهود ملاحقة العناصر الإجرامية عن مصرع (2) عنصر إجرامي، وضبط (708) عناصر إجرامية بنطاق مديريات أمن (أسيوط – الجيزة – الدقهلية – الغربية – كفرالشيخ – القليوبية - السويس – المنوفية – الشرقية – قنا – المنيا – الإسكندرية – بورسعيد – جنوب سيناء – الأقصر – دمياط – البحر الأحمر – سوهاج – بنى سويف – الإسماعيلية – الوادى الجديد – مطروح – أسوان – الفيوم - البحيرة)، وبحوزتهم (302 قطعة سلاح نارى - عدد كبير من الطلقات مختلفة الأعيرة - كميات من المواد المخدرة المتنوعة) وجدير بالذكر أن عددا من المذكورين كان قد سبق اتهامهم في العديد من القضايا أبرزها (قتل - سرقة – سلاح - مخدرات). 

وبهذا تنجح الأجهزة الأمنية فى مواصلة تحقيق رسالتها وتوطيد دعائم الأمن وترسيخ هيبة القانون.

أجهزة وزارة الداخلية قطاع الأمن المركزي العناصر الإجرامية شديدة الخطورة سرقة سلاح

رئيس التحرير

وائل لطفي

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