الأنبا باسيليوس يتابع اجتماع الشباب بكاتدرائية يسوع الملك بالمنيا

تفقد الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، أمس، اجتماع الشباب الجامعي، بكاتدرائية يسوع الملك، بالمنيا، وذلك بالقاعة البوليسية بالكاتدرائية.

جاء ذلك بحضور الأب يوحنا صموئيل، راعي الكاتدرائية، ومسؤول الشباب بالرعية، حيث أعطى صاحب النيافة كلمة روحية تشجيعية لهم بعنوان "وقفة جديدة مع الله"، مؤكدًا لهم أهمية تقييم حياتهم باستمرار، حتى يستطيعوا استكمال مسيرتهم الحياتية، بشكل صحيح. تضمن اليوم أيضًا عددًا من الفقرات المتنوعة الأخرى. واختتم راعي الإيبارشية الزيارة، بتكريم أبنائه الخريجين.