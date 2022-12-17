السبت 17 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

الأنبا باسيليوس يتابع اجتماع الشباب بكاتدرائية يسوع الملك بالمنيا

الأنبا باسيليوس
الأنبا باسيليوس

تفقد الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، أمس، اجتماع الشباب الجامعي، بكاتدرائية يسوع الملك، بالمنيا، وذلك بالقاعة البوليسية بالكاتدرائية.

جاء ذلك بحضور الأب يوحنا صموئيل، راعي الكاتدرائية، ومسؤول الشباب بالرعية، حيث أعطى صاحب النيافة كلمة روحية تشجيعية لهم بعنوان "وقفة جديدة مع الله"، مؤكدًا لهم أهمية تقييم حياتهم باستمرار، حتى يستطيعوا استكمال مسيرتهم الحياتية، بشكل صحيح. تضمن اليوم أيضًا عددًا من الفقرات المتنوعة الأخرى. واختتم راعي الإيبارشية الزيارة، بتكريم أبنائه الخريجين.

اجتماع الشباب الجامعي ب اجتماع الشباب الأنبا باسيليوس فوزي مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك الانبا باسيليوس فوزي الأقباط الكاثوليك الانبا باسيليوس الأنبا باسيليو الأب يوحنا صموئيل

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