جدول امتحانات الصف الأول الثانوى 2023 لجميع محافظات مصر

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي 2023 من المواضيع التي يزداد نسبة البحث عنها خلال الأيام الماضية من قبل أولياء الأمور والتلاميذ باستخدام مؤشر البحث جوجل.

"الدستور" ترصد جميع تفاصيل جدول امتحانات الصف الأول الثانوي 2023 الفصل الدراسي الأول لجميع محافظات مصر.

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي 2023

كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد أعلنت عن جدول امتحانات الصف الأول الثانوي على كافة أنحاء الجمهورية والتي تبدأ يوم السبت 11 يناير وتنتهي الأربعاء 22 يناير 2023 كالآتي:

السبت 11 يناير :

يعقد اختبار مادة اللغة العربية.

يوم الإثنين 13 يناير :

يعقد اختبار مادة اللغة الأجنبية الأولى

يوم الثلاثاء 14 يناير:

مادة الأحياء

يوم الأربعاء 15 يناير:

مادة الجغرافيا.

يوم الخميس 16 يناير :

مادة اللغة الأجنبية الثانية.

يوم السبت 18 يناير:

مادة الرياضيات.

يوم الاحد 19 يناير :

مادة الفلسفة والمنطق

يوم الإثنين 20 يناير:

مادة الفيزياء

يوم الثلاثاء 21 يناير :

مادة التاريخ

يوم الأربعاء 22 يناير:

مادة الكيمياء

موعد أجازة منتصف العام 2023 للصف الأول الثانوى

كانت وزراة التربية والتعليم والتعليم الفني أعلنت على لسان وزيرها الدكتور خالد عبدالغفار عن موعد عقد أجازة نصف العام الدراسي الأول والتي تبدأ مباشرة عقب انتهاء الامتحانات لجميع مراحل النقل والإعدادية لتبدأ 28 يناير 2023 وتستمر لمدة أسبوعين ليبدأ الدراسة في 11 فبراير 2023

وتجرى امتحانات الطلاب بشكل إلكتروني بنسبة 85% من الورقة على أن يتم تقييم الامتحانات من خلال لجان إلكترونية فيما تشمل الامتحانات اسئلة مقالية بنسبة 15% يتم تقييمها من قبل المعلمين.

الاستمارة الالكترونية شرط لدخول الامتحان

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن استمارة الصف الأول الثانوي شرط أساسي لدخول الامتحانات الخاصة بالترم الأول والتي يتم اتاحتها للتلاميذ من خلال موقع وزارة التربية والتعليم، ويقوم التلميذ بتقديم الاستمارة مع الأوراق المطلوبة للمدرسة حتى يتمكن من دخول الامتحانات في الفصل الدراسي الأول يعتبر الحصول على الحساب المدرسي شرط أساسي من أجل التسجيل في الاستمارة.