الجمعة 16 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ملتقى توظيفي لتوفير فرص عمل لشباب قرى «حياة كريمة» بالغربية

فرص عمل
فرص عمل

تابع الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، فعاليات الملتقى التوظيفي لشباب الخريجين، والذي نظمته المحافظة بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالغربيةوالوحدة الفرعية لتيسير الانتقال إلى سوق العمل ومشروع قوى عاملة مصر (Workforce Egypt)،  وذلك بقصر ثقافة دهتورة مركز زفتى، ضمن مبادرة قرية بلا بطالة، والتي تستهدف محور التمكين الاقتصادي للباحثين عن عمل بالقرى التابعة لمبادرة حياة كريمة بمحافظة الغربية.

وأشار المحافظ إلى أن الملتقى يستهدف استقبال الخريجين والباحثين عن عمل وخريجي التعليم الفني، وتنسيق مقابلات بينهم وبين عدة جهات توظيفية، بهدف توفير فرص عمل لهم داخل وخارج محافظة الغربية، حيث تم التنسيق مع 10 شركات لتوفير فرص عمل لخريجي التعليم الفني، وتم إجراء المقابلات لعدد 185 متقدم وباحث عن فرصة عمل.

وقدمت الدكتورة صفاء حلمي مسئول التوجيه والإرشاد المهني بمديرية التربية والتعليم، التوعية الوظيفية لتأهيل الخريجين لعمل المقابلة الشخصية والسيرة الذاتية وتمكينهم من معرفة قانون العمل المصري .

جدير بالذكر أن مشروع "قوى عاملة مصر" ممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) وتستمر فترة عمل المشروع في مصر خمس سنوات، حيث يعمل المشروع على عدة محاور منها ( ريادة الأعمال والابتكار، التوجيه والإرشاد المهني، التدريب مهاري والتوظيف).

ويقوم المشروع من خلال مكون التوظيف، بالعمل على توفير فرص عمل لخريجي التعليم الفني من خلال تسهيل تنظيم مقابلات بين الشركات والخريجين وجاري التواصل مع المقبولين لاستكمال أوراق تعيينهم واستلام وظائفهم وسيتم تنظيم عدد من الملتقيات التوظيفية بعدد من القرى والمراكز بمحافظة الغربية.

محافظة الغربية تنظم الملتقى التوظيفي فرص عمل لشباب قرى حياة

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