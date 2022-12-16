الجمعة 16 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

بعد مبادرة «المتحدة».. أشياء يجب أن تتوقف عن توقعها من ابنك المراهق

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن مبادرة لـ"أخلاقنا الجميلة" عند الأطفال والمراهقين، وكيفية مساعدة الأسر على التعامل مع الأطفال وفقًا لمراحل حياتهم المختلفة.

المراهقون في هذه الأيام مختلفون كثيرًا عن الأجيال الماضية، لقد نشأوا مع الهواتف الذكية ويتصفحون الويب ووسائل التواصل الاجتماعي، فهم أكثر تعقيدًا، وفقًا لما ذكره موقع « moms».

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بالتزامن مع مبادرة المتحدة.. كل ماتريد معرفته عن الإدمان في سن المراهقة

في حين أنهم قادرون على الكثير، إلا أنهم ما زالوا أطفالًا، فقد يؤدي توقع الكثير منهم إلى نتائج سيئة لكل من الوالدين والطفل، وقد يبتعد كل منهم عن الشعور بالغضب والإحباط.

للبناء على علاقتك وتعزيز إيمانهم بأنفسهم، من الضروري أن نتأكد من أنهم قادرون على فعل ما نطلبه، فهذا لا يعني أنك أو طفلك فاشل بأي حال من الأحوال، فهناك الكثير من الأشياء التي يجب أن تتوقف عن توقعها من ابنك المراهق.

 

توقع أن يكون ابنك المراهق مثلك:

كآباء نحن أكبر تأثير على أطفالنا، فهناك الكثير الذي يأتي من ضغط الأقران والأصدقاء ووسائل التواصل الاجتماعي، لكن لا تقلل من شأن القوة التي تتمتع بها كوالد.

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«أخلاقنا الجميلة».. كيف يستعد الأطفال للدخول على سن المراهقة

توقف عن توقع أن يعرف ابنك المراهق كل شيء:

عندما نطلب كآباء من أطفالنا أن يفعلوا شيئًا، حتى لو كان شيئًا بسيطًا مثل تنظيف غرفتهم، فنحن بحاجة إلى التأكد من أنهم يعرفون ما هو متوقع منهم، على الرغم من كبر سنهم فهم يزالون صغارًا.

وأشار الخبراء، إلى أن المراهقون لديهم القليل من الاهتمام عندما يتعلق الأمر بشيء لا يهتمون به، فلا يعني ذلك أن ابنك المراهق لا يهتم بك، فإن وقت الفراغ هو عندما يغلقون عقولهم.

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أوضح الخبراء، أنه عندما كانوا المراهقين صغارًا، لم يستطع أطفالك الانتظار للعودة إلى المنزل وإخبارك بما حدث في المدرسة في ذلك اليوم.

توقف عن توقع أن يتصرف ابنك المراهق مثل البالغين:

ينصح الخبراء، بضرورة توقف الآباء عن توقع المراهقين أن يتصرفون مثل البالغين، فوفقًا لخبراء التربية، فإن فترة المراهقة من الفترات الصعبة التي تحتاج إلى متابعة كبيرة من قبل الآباء بسبب تغير الهرمونات الذي يؤثر على الحالة المزاجية.

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وائل لطفي

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