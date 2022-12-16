«حياة كريمة» تعيد لشوارع الزقازيق القديمة رونقها.. وأهالي المنتزه: حلم وتحقق

أحياء قديمة في مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، بالأخص الأحياء العتيقة مثل حي المنتزة، وكان الطرق متراكم بها أدوات البناء ولكن تم رفع كفاءتها بالإنترلوك وصيانة وتجديد خطوط الصرف الصحي، لإضفاء المظهر الجمالي والحضاري داخل الشوارع الضيقة، وذلك ضمن مشروع حياة كريمة التي عملت على توفير الخدمات الخدمات لكل الأماكن المحرومة.

قال فوزي خشبة أحد أهالي مدينة الزقازيق، من خلال حياة كريمة أصبحت شوارع المنتزة تتزين بالانترلوك و إعادة تركيب بلدورات الشوارع وتسويتها من خلال عمليات الكشط لتكون مناسبة للمواصفات، مؤكدا أن الوضع تغير تماما مما كان عليه بدأنا نشعر أن حياتنا اتغيرت تماما بتوفير كافة سبل الراحة للمواطنين من خلال حياة كريمة.

من جهته قالت مرفت رضا، إنه تم تطوير وتجميل شوارع مدينة الزقازيق وتوفير الحل الفوري لها لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لأحياء المدينة والوصول إلى بنية أساسية سليمة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأضافت " شكرا لكل من سعى لذلك وشكرا للأب الرئيس".

فيما أعرب المواطنون عن سعادتهم بأعمال التطوير التي تمت في حي المنتزة مؤكدين، أنها غيرت من حياتهم للأفضل، ووجه أحمد فوزي، الشكر والتقدير لجميع العاملين بحي المنتزه على المجهود العظيم والمميز في خدمة الشارع.

جدير بالذكر أن تم تطوير شوارع مدينة الزقازيق لاستعادة الوجه الجمالي والطابع الحضاري لها بتكلفة إجمالية بلغت 25 مليون و 500 ألف جنيه، شملت الانتهاء من أعمال رصف وتجميل وتطوير ميدان الزراعة بتكلفة 5 ملايين جنيه، وازدواج وتطوير طريق هرية القديم من مزلقان الجمباز حتى مزلقان المسلمية بطول 3.5 كم وبتكلفة 8 ملايين جنيه، وتطوير ورصف كوبري كفر عبد العزيز بتكلفة 2 مليون و500 ألف جنيه، ورصف وتجميل منطقة القناطر التسعة وميدان الصاغة، وكوبري العبور وشارع الشمسي بتكلفة 10 ملايين جنيه.