الجمعة 16 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تحصين 296 ألف رأس ماشية وأغنام فى المنوفية

الحملة القوميه لتطعيم
الحملة القوميه لتطعيم الماشيه

تابع اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية، أعمال لجان الحملة القومية الثالثة للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية والوادى المتصدع والتي انطلقت يوم السبت 19 نوفمبر الماضي، بهدف توفير التحصينات اللازمة للحفاظ على الثروة الحيوانية بكل أرجاء المحافظة، مشددًا على تكثيف الحملات التوعوية بأهمية التحصين في القضاء على الأمراض والأوبئة وتنمية الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها للنهوض بالاقتصاد القومي.

 من جهته قال الدكتور إبراهيم أبوالغار مدير مديرية الطب البيطرى بالمحافظة، إنه تم تحصين 296 ألفًا و425 رأس ماشية من الأبقار والجاموس والأغنام، وذلك منذ انطلاق الحملة وحتى الآن، مؤكدًا انتظام سير العمل بلجان الحملة القومية من خلال المقرات المعدة لها أو الانتقال إلى المربين بمنازلهم لتقديم كل التحصينات اللازمة وعمل بطاقات التسجيل والترقيم لكل حيوان محصن. 

 وناشد مدير مديرية الطب البيطرى جموع المربين بضرورة التعاون مع لجان التحصين، حفاظًا على ممتلكاتهم من الثروة الحيوانية وتحقيقًا للأهداف القومية المرجوة من هذه الحملة.
ومن جانبه أشاد محافظ المنوفية بمثل هذه الحملات القومية التى تنظمها وزارة الزراعة التى تستهدف تغطية كل أنحاء محافظات الجمهورية، مشددًا بتقديم كل أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة لإنجاح الحملة وتحقيق المستهدف منها لتنمية الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها مما يساعد على رفع مستوى معيشة الفلاح.

اقتصاد القومي ارتداء الكمامات 19 نوفمبر الاقتصاد القومي الحملة القومية الثالثة الحملات القومية الحمى القلاعية والوادي المتصدع

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