الخميس 15 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

أمريكا تهزم إنجلترا وتضرب موعدًا مع مصر فى نهائى العالم لسيدات الاسكواش

اسكواش السيدات
اسكواش السيدات

حقق المنتخب الأمريكى لسيدات الاسكواش فوزا على نظيره الإنجليزى فى نصف نهائى بطولة العالم لفرق السيدات المقامة بنادي مدينتي بنتيجة 2-0.

 وتأهل المنتخب الأمريكى بعد فوز اللاعبة سابرينا صبحى على جوليان كورتيس بنتيجة 3-0 ، وفي المباراة الثانية حققت أماندا صبحي الفوز على جاسمين هوتون بنتيجة 3-1 .

وتعد هذه هي المرة الأولى في تاريخ المنتخب الأمريكي التي يتأهل فيها للمباراة النهائي لبطولة العالم لسيدات الفرق.

ويلتقى منتخب أمريكا مع مصر فى المباراة النهائية غدا فى تمام الساعة الثامنة مساء.

وتأهل منتخب مصر لسيدات الاسكواش لنهائي بطولة العالم للفرق بعد التفوق على منتخب ماليزيا في نصف النهائي بنتيجة 2/0.

مصر تصعد لنهائي بطولة العالم لسيدات الاسكواش للفرق
تأهل منتخب مصر لسيدات الاسكواش لنهائي بطولة العالم للفرق المقامة بنادي مدينتي بعد التفوق على منتخب ماليزيا في نصف النهائي بنتيجة 2/0.
وتقدمت هانيا الحمامى لمصر بعد فوزها في المباراة الأولى على لاعبة ماليزيا يوين تشان بنتيجة 3-0 : 11-8, 11-2, 11-5 .

وفي المباراة الثانية تفوقت نوران جوهر على الماليزية أيفا أزمان بنتيجة 3-1 : 11-8 ,11-13, 11-3, 11-4 .

ويلاقي منتخب مصر في النهائي الفائز من أمريكا وإنجلترا في المباراة التي تقام في السابعة والنصف مساء اليوم.

الانجليزي اسكواش المباراة النهائية المنتخب الأمريكي تأهل منتخب مصر

رئيس التحرير

وائل لطفي

دور الدراما فى التسويق لمصر

الأكثر قراءة

حقيقة اجتماع البنك المركزي المصري اليوم الخميس

الرئيس السيسى يشدد على موقف مصر الثابت من دعم جهود المجلس الرئاسى الليبى

مسلسلات رمضان 2023.. نيللي كريم تختار ليسرا اسم مسلسلها الرمضاني الجديد

مخاوف من المستقلين.. هل ينجح الإخوان في اختراق برلمان تونس المقبل؟

تقارير دولية تكشف أسباب الارتفاع الجديد في سعر الدولار عالميًا

«التموين»: اجتماع مرتقب مع «الغرف التجارية» لتحديد أسعار السلع.. وعقوبات رادعة للمخالفين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

الأسعار والسُّعار والتسعيرة

د. محمد عفيفي

المغرب ومصر «2- 2» تاريخ مشترك

عبدالله شريف

بهاء المالكى.. 50 جنيهًا لا تكفى

نبيل عبدالفتاح

تحولات الثقافة والمثقف فى عصر المابعديات والذكاء الصناعى والتحول إلى ما بعد الإنسان «1-3»

ماجد حبته

الرئيس فى واشنطن

كريم فرغلى

إيجار قديم.. الحُكم بعد المسلسل

محمد العسيري

ما بين كأس العالم والقاهرة الوثائقية أسباب جديدة للفرح!!

خالد عكاشة

قراءة ألمانية مهمة للنظام العالمى الجديد «1»

صور

الأهلي يهز شباك الاتحاد بثلاثية ويتصدر الدوري

مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

يتصدر الدوري.. الأهلي يحافظ على تقدمه بثنائية أمام غزل المحلة

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى: أحبطنا أكثر من 400 عملية فى الضفة الغربية خلال 2022

إسرائيل تعلن مسئوليتها عن استهداف قافلة فى سوريا

ورطة جديدة: الجيش الإسرائيلى يقتل فتاة فلسطينية فى جنين.. ماذا سيحدث؟