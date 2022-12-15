أمريكا تهزم إنجلترا وتضرب موعدًا مع مصر فى نهائى العالم لسيدات الاسكواش

حقق المنتخب الأمريكى لسيدات الاسكواش فوزا على نظيره الإنجليزى فى نصف نهائى بطولة العالم لفرق السيدات المقامة بنادي مدينتي بنتيجة 2-0.

وتأهل المنتخب الأمريكى بعد فوز اللاعبة سابرينا صبحى على جوليان كورتيس بنتيجة 3-0 ، وفي المباراة الثانية حققت أماندا صبحي الفوز على جاسمين هوتون بنتيجة 3-1 .

وتعد هذه هي المرة الأولى في تاريخ المنتخب الأمريكي التي يتأهل فيها للمباراة النهائي لبطولة العالم لسيدات الفرق.

ويلتقى منتخب أمريكا مع مصر فى المباراة النهائية غدا فى تمام الساعة الثامنة مساء.

وتأهل منتخب مصر لسيدات الاسكواش لنهائي بطولة العالم للفرق بعد التفوق على منتخب ماليزيا في نصف النهائي بنتيجة 2/0.

مصر تصعد لنهائي بطولة العالم لسيدات الاسكواش للفرق

تأهل منتخب مصر لسيدات الاسكواش لنهائي بطولة العالم للفرق المقامة بنادي مدينتي بعد التفوق على منتخب ماليزيا في نصف النهائي بنتيجة 2/0.

وتقدمت هانيا الحمامى لمصر بعد فوزها في المباراة الأولى على لاعبة ماليزيا يوين تشان بنتيجة 3-0 : 11-8, 11-2, 11-5 .

وفي المباراة الثانية تفوقت نوران جوهر على الماليزية أيفا أزمان بنتيجة 3-1 : 11-8 ,11-13, 11-3, 11-4 .

ويلاقي منتخب مصر في النهائي الفائز من أمريكا وإنجلترا في المباراة التي تقام في السابعة والنصف مساء اليوم.