الخميس 15 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

انطلاق احتفالية اليوم العالمي لمكافحة الفساد بالقليوبية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أكد اللواء محمد سلامة، مدير الاكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد بهيئة الرقابة الإدارية، أننا في حاجه إلي ترسيخ مفاهيم مكافحة الفساد بين الأجيال الجديدة، خاصة الشباب وطلاب الجامعات من خلال زيادة جرعات التثقيف والتوعية لمواجهة الفساد ومكافحته بكافة أشكاله وأنماطه، مشيرًا إلى أن أهم أساليب المكافحة هو تغيير ثقافة المجتمع.

جاء ذلك خلال إحتفالية اليوم العالمي لمكاحة الفساد وتدشين الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2023 ـ 2030 والتي إقيمت في جامعة بنها بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية وحضور اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية واللواء محمد سلامة مدير الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد والدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها واللواء خالد نبيل رئيس مكتب الرقابة الإدارية بالقليوبية والعقيد أحمد عمار عضو هيئة الرقابة الإدارية بالقليوبية.

وأشار مدير الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد في كلمته بإحتفالية اليوم عالمي لمكافحة الفساد بجامعة بنها ان مصر تواجه الفساد منذ فجر التاريخ من خلال الحضارة الفرعونية والاديان السماوية مشيرا ان أستراتجية مكافحة الفساد تقوم علي تحقيق تكافل إجتماعي من خلال مواجهة أي مظاهر للفساد وخاصة في مؤسسات الدولة.

من جانبه، قال اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية في كلمته ان مكافحة الفساد الطريق الأمثل لتحقيق السلام الاجتماعي وتحقيق الاستقرار الحكومي حيث ان التصدي لكل مظاهر الفساد تساعد في مواجهة الاثار السلبية علي الجهاز الإداري وتحقق الحياة الكريمة لان خلاف ذلك يكون له تاثير سلبي في زعزعة الاستقرار الإداري والعمل علي حفظ هيبة الدولة وسيادة القانون لتوفير حياة أفضل للمواطنين.

أضاف الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها في كلمته أن الفساد يهدد أسس المؤسسات وسيادة القانون ومن هنا تبرز اهمية الحفاظ علي مقدرات الوطن ودعم القيادة الوطنية لدفع استراتيجية مكافحة الفساد لرفع مستوي الشعب المصري وحقه الاصيل في توفير حياة كريمة.

الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد الاكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد الدكتور جمال سوسة اللواء عبد الحميد الهجان هيئة الرقابة الإدارية رئيس جامعة بنها عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية مكافحة الفساد

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