أشرف صبحى: استراتيجية مكافحة الفساد تستهدف توعية وتمكين الشباب

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن الهدف من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2023-2030، نشأة مجتمع واعٍ بمخاطر الفساد وقادر على مكافحته، من خلال تعزيز دور المؤسسات التعليمية والبحثية في تشكيل ثقافة رافضة للفساد بين الأطفال والشباب، والنهوض بدور المؤسسات الإعلامية والثقافية والدينية في ترويج الممارسات التي تستهدف مكافحة الفساد، وتوعية وتمكين الشباب والمجتمع الرياضي في مجالات مكافحة الفساد، وتعزيز دور القطاع الخاص والمجتمع المدني في مكافحة الفساد، وتعزيز آليات الرقابة والمساءلة المجتمعية لمكافحة الفساد.

جاء ذلك خلال الاحتفالية الخاصة باليوم العالمي لمكافحة الفساد، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، وعدد من الوزراء والمسئولين ورؤساء الهيئات القضائية بمقر هيئة الرقابة الإدارية.

وتوقع هيئة الرقابة الإدارية اتفاقيتي تعاون مع وزارتي الشباب والرياضة، والتعليم العالي والبحث العلمى؛ لدعم التنسيق المشترك وتعزيز الجهود الثنائية في القضايا ذات الصلة بأعمال الهيئة، على هامش احتفال الهيئة بإطلاق المرحلة الثالثة من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2023-2030.