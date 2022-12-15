مناقشة تعزيز الأمن الغذائي.. جدول أعمال اليوم الأخير من القمة الأمريكية الإفريقية

نشرت وزارة الخارجية الأمريكية بيانا عبر موقعها الرسمي على الانترنت، موضحة فيه جدول أعمال القمة الأمريكية الإفريقية والتي تنتهي اليوم الخميس في العاصمة واشنطن.

ووفقا لبيان الخارجية الأمريكية، فإنه سوف يتم تخصيص اليوم الخميس ، للمناقشات رفيعة المستوى بين القادة ، حيث افتتح الرئيس جو بايدن بجلسة حول الشراكة حول أجندة 2063 ، الرؤية الإستراتيجية للاتحاد الأفريقي للقارة، ويلي ذلك غداء عمل برئاسة نائب الرئيس هاريس.

وأضاف البيان، سيختتم الرئيس بايدن اليوم بمناقشة حول الأمن الغذائي ومرونة النظم الغذائية ، وهي قضية مهمة لشركائنا الأفارقة الذين تأثروا بشكل غير متناسب بارتفاع أسعار المواد الغذائية والأسمدة واضطرابات سلاسل التوريد العالمية نتيجة حرب روسيا ضد أوكرانيا.

- جدول أعمال الخميس

11:15 صباحًا - 1:15 مساءً: جلسة القادة - الشراكة في جدول أعمال 2063.

جلسة المناقشة 1: "أفريقيا للحكم الرشيد والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان والعدالة وسيادة القانون"

جلسة المناقشة الثانية: "أفريقيا سلمية وآمنة"

جلسة المناقشة 3: "أفريقيا مزدهرة على أساس النمو الشامل والتنمية المستدامة"

02:00. - 3:30 مساءً: غداء عمل القادة - شراكات متعددة الأطراف مع إفريقيا لمواجهة التحديات العالمية

3:40 مساءً - 3:50 مساءً: صورة عائلية للقمة

4:00 م. - 5:30 مساءً: جلسة القادة - تعزيز الأمن الغذائي ومرونة النظم الغذائية.

- نيويورك تايمز: بايدن يأمل في تنشيط العلاقات مع أفريقيا من خلال القمة الأمريكية

وكانت صحيفة نيويورك تايمز، قد قالت إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يهدف لتنشيط العلاقات مع إفريقيا من خلال القمة الإفريقية الأمريكية التي تستضيفها واشنطن العاصمة.

وقالت الصحيفة الأمريكية، إن الرئيس بايدن يسعى إلى تنشيط علاقة أمريكا المترهلة مع إفريقيا، ووعد بحمل مجموعة من المبادرات الاقتصادية لتعويض سلفه "دونالد ترامب" الذي شوه سمعة القارة وترك منافسين استراتيجيين مثل الصين وسعوا نفوذهم في القارة.

وتجمع معظم قادة إفريقيا في واشنطن لأول مرة منذ عام 2014، وتعهد بايدن باستثمار ما قدر مساعدوه بأنه سيكون 55 مليار دولار في القارة على مدى السنوات الثلاث المقبلة مع دعم طموحاتها لقيادة عالمية أكبر وتعزيز الجهود لتحويلها إلى منطقة أكثر ازدهارًا وصحة وتقدمًا من الناحية التكنولوجية.