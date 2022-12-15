دراسة: زيادة معدل الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات قد تصل إلى 4.6 تريليون دولار

كشفت دراسة جديدة، عن زيادة معدل الإنفاق العالمي على تكنولوجيا المعلومات قد تصل إلى 5% أي أكثر من 4.6 تريليون دولار العام المقبل، مع مواصلة الشركات تنفيذ المزيد من مبادرات التحول الرقمي.

وذكرت الدراسة التي نشرت في صحيفة ذا ناشونال الناطقة باللغة الإنجليزية، أن مديرى تكنولوجيا المعلومات وكبار مسئولي المعلومات بدأوا في تخصيص المزيد من ميزانيات شركاتهم العام الماضي للتحول الرقمي، بعد أن تلاشت آثار جائحة Covid-19، لمواكبة عالم رقمي متزايد يعلمون أنه سيكون حاسمًا في حياتهم الطويلة.

وقالت الدراسة إنهم يراقبون أيضًا عوامل مثل التضخم المرتفع والزيادات المتوقعة في أسعار الفائدة وآثار الصراع الروسي الأوكراني الذي طال أمده وشبح الركود الذي من المحتمل أن يضرب ميزانياتهم.

وأضافت الدراسة أن النمو المتوقع بنسبة 5 في المائة العام المقبل هو نصف التوسع المسجل في عام 2021، عندما بلغ الإنفاق ما يقرب من 4.4 تريليون دولار، وقفزة من 0.8 في المائة في عام 2022، حيث تم ربط الإنفاق ليصل إلى 4.43 تريليون دولار.

وأبرزها أن الإنفاق العالمي على الأجهزة الاستهلاكية سيحقق أسوأ أداء، حيث يتأرجح إلى انخفاض سنوي بنسبة 8.4 في المائة إلى 740 مليار دولار هذا العام من نمو بنحو 16 في المائة إلى 807.5 مليار دولار العام الماضي، حسبما كشفت الدراسة.

ومن المتوقع أن ينخفض ​​أكثر بنسبة 0.6 في المائة إلى 735 مليار دولار العام المقبل، حيث يواصل المستهلكون تأخير مشترياتهم.

وقالت ميريام بيرت، مديرة محلل نائب الرئيس في جارتنر، إن مديري تقنية المعلومات يعملون على تحسين التكلفة المثلى بدلًا من زيادة ميزانيات تكنولوجيا المعلومات أو خفضها بقوة، والتي يعتمدون عليها لحماية أرباح شركاتهم التي تعلم جيدًا إمكانية حدوث ركود اقتصادي، ولا نرى مدراء تقنية المعلومات في هذه المرحلة الزمنية يشيرون إلى أنهم سوف يخفضون التكاليف بشكل فردي؛ في الواقع، إنهم يتحدثون عن استخدام تكنولوجيا المعلومات بشكل أكثر ذكاءً.

وأضافت أنها ليست مسرحية فردية، نرى مدراء تقنية المعلومات يتجهون للعب الهامش. قد يكون عليهم في بعض الأحيان خفض التكلفة أو زيادة الإيرادات، لأنهم إذا قاموا بحماية الهامش، فسوف يحمون الربحية- وستكون هذه كلمات السر لعامي 2023 و2024، يتزايد اعتماد التحول الرقمي لأنه ركيزة أساسية للاقتصاد المستقبلي، مدعومًا إلى حد كبير بالتكنولوجيا الناشئة.

ومن المتوقع أن تصل سوق التحول الرقمية إلى حوالي 3.95 تريليون دولار بحلول عام 2030، من حوالي 608 مليارات دولار في عام 2021، بمعدل نمو سنوي مركب يزيد عن 23 في المائة، وفقًا لبيانات من Grand View Research.