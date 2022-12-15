الخميس 15 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تقرير كندى يدعو لزيارة عدة مدن فى مصر

سيوة
سيوة

دعا موقع "ذا ترافل" السياحي الكندي، إلى  زيارة عدد من المدن في مصر منها دهب وسيوة وسهل حشيش، ووصفها بأنها عوامل جذب مذهلة.

وقال الموقع إن القاهرة تعج بالعديد من المواقع والمعالم السياحية المبجلة، وهي مكان يمكن للمرء أن يتعلم فيه الكثير من الحقائق الرائعة عن المصريين القدماء.

وكشف الموقع عن أجمل مدن مصرية صغيرة يمكن للمرء استكشافها، أولها دهب التي تقع على الساحل الجنوبي الشرقي لشبه جزيرة سيناء ، وهي قرية صيد بدوية سابقة تتميز بالهدوء والراحة، وقد أصبحت وجهة مفضلة لدى المصطافين بشكل متزايد، بصرف النظر عن شواطئها الرملية تُعرف دهب بأنها جنة هواة ركوب الأمواج.

وثانيها أبو سمبل هي مستوطنة صغيرة تقع على بعد 280 كيلومترًا جنوب أسوان، ومن أبرز معالمها المعابد الرائعة، أي شخص سمع عن رمسيس ونفرتيتي سوف يتعجب من المعابد المخصصة لهؤلاء القادة المصريين المشهورين في بلدة أبو سمبل النائية والمعزولة.

ثالتها قنا التي على بعد ساعة ونصف بالسيارة شمال الأقصر في المنطقة الوسطى بوادي النيل، أهم ما يميز المدينة هو معبد الدندرة، مقابل المدينة مباشرة، ويُعرف بأنه أكثر المعابد المحفوظة في مصر، توجد داخل معبد دندرة صور تصور تراجان الإمبراطور الروماني الشهير، تكريمًا لحتحور إلهة مصر القديمة.

الرابع سيوة الواحة حيث لا يمكن للسباحين أن يغرقوا حتى لو أرادوا ذلك، تصف CNN Travel واحة الفيوم، وهي من المعالم الرئيسية لمدينة الفيون، بأنها "بلا شك واحدة من كنوز البلاد المخفية"، ومن المعالم البارزة الأخرى في الفيوم وادي الحيتان الشهير في مصر.

وسيوة صغيرة وجميلة وتضم عددًا لا بأس به من عوامل الجذب المذهلة، بما في ذلك المئات من حمامات الملح بما في ذلك واحة سيوة الشهيرة وينابيع كليوباترا، وهي واحدة من أفضل حمامات السباحة الطبيعية في مصر - ومعبد أوراكل- الذي يعود تاريخه إلى القرن السادس قبل الميلاد.

وأيضًا فرصة رؤية العاصمة المصرية القديمة ممفيس، بالإضافة إلى هرم زوسر المدرج  أقدم مجمع بناء حجري كامل في أي مكان في العالم.

الرمل الساحل الجنوبي الروماني السياحي الكندي المصريين القدماء المعالم السياحية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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