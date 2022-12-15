وزير الخارجية الأمريكى يؤكد دعم بلاده لجهود حل قضية سد النهضة

أكد وزير الخارجية الأمريكى أنتوني بلينكين، دعم بلاده لجهود حل قضية سد النهضة الإثيوبي، على نحو يحقق مصالح جميع الأطراف ويراعى الأهمية البالغة التي تمثلها مياه النيل لمصر، حسبما أفادت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.

وجاء ذلك خلال مباحثات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، حول عدد من الملفات الإقليمية، ذات الاهتمام المشترك خاصة قضية سد النهضة الإثيوبي.

وأكد الرئيس السيسي، خلال المباحثات، تمسك مصر بتطبيق مباديء القانون الدولي ذات الصلة، ومن ثم ضرورة إبرام اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد مليء وتشغيل السد للحفاظ على الأمن المائي لمصر، وعدم المساس بتدفق المياه في نهر النيل الذي قامت عليه أقدم حضارة عرفتها البشرية منذ آلاف السنين.