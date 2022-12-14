تقديم الخدمة الطبية بالمجان لأكثر من 195 ألف مواطن فى دمياط

أعلنت إدارة العلاجي بمديرية الشئون الصحية في محافظة دمياط في بيانها عن نشاط المستشفيات خلال شهر تحت إشراف الدكتور محمد فهيم مدير عام إدارة العلاجي بمديرية الصحة والدكتور أشرف العزب مدير إدارة المستشفيات .

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وحيث بلغ تردد العيادات الخارجية مجاني واقتصادي 195287 حالة، ووصل عدد المترددين على اقسام الطوارئ والاستقبال 63033 حالة، بينما بلغ إجمالي عدد العمليات الجراحية التي أجريت 1571 عملية جراحية، وعدد مرضى الرعاية المركزة 836 حالة.

بينما وصل عدد دخول الأطفال بالحضانات 264 طفلا، وتم عمل اختبارات معملية عدد 50272 لعدد 17080 مريضا.

كما تم إجراء أشعة بمختلف أنواعها بعدد 23022 وعدد جلسات العلاج الطبيعي 19684 حالة لعدد 6258 مريضا.

قال الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط بأن الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية "حقك تنظمي"، بالمرحلة الأولى، قدمت الخدمة الطبية لعدد 4533 منتفعة فى المرحلة الاولى بإدارتي كفرسعد وفارسكور وتم تركيب عدد 146 لولب هرموني وعدد 472 لولب نحاسي وعدد 275 كبسولة امبلانون تحت الجلد.

هذا بخلاف تقديم خدمات الفحص بالسونار لعدد 562 ومتابعة الحمل لعدد 210 وعدد 923 كشف النسا وتقديم المشورة لعدد 2041 سيدة وكشف باطنة لعدد 307 وكشف أطفال لعدد 391 طفلا بالمحافظة خلال أربعة أيام بالإضافة إلي إقامة معارض لنوادي المرأة أثناء الحملة لتنمية قدراتها الذاتية وإكسابها المزيد من الخبرات؛ مما يساعد على تمكينها اقتصادياً.