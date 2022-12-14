أمين «تعليم مستقبل وطن» تتابع مسابقة أوائل الطلبة بمدارس مركزي بني سويف وإهناسيا

تفقدت الدكتورة حنان سليمان أمين أمانة التعليم والبحث العلمي بحزب مستقبل وطن في محافظة بني سويف، عضو مجلس الشيوخ، يرافقها عمرو شحاتة أمين العلاقات العامة، مسابقة أوائل الطلبة بمدارس مركزي بني سويف وإهناسيا ويأتي ذلك تحت إشراف النائب حسام العمدة أمين الحزب في محافظة بني سويف، والدكتور شريف عبد المنعم أمين التنظيم.

ووجهت أمين أمانة التعليم في حزب مستقبل وطن ببني سويف، خلال كلمتها مع الطلاب الشكر لقيادات الحزب وأمانة التعليم على تلك المسابقة التي حققت نجاح ساحق في نسختها الأولى، على وعد أن تتضاعف النجاحات ونتائج تلك المسابقة في النسخة الثانية التي تجرى الآن على مستوى كافة المدارس.

وأشارت إلى أن المسابقة تهدف إلى ترسيخ الانتماء والوعي بالمشروعات القومية لدى الطلاب، وتحفيز المتفوقين، وتنمية روح التنافس الشريف، وحُب العمل الجماعي وزيادة الانتماء والوعي في ظل ما حققته النسخة الأولى من المسابقة من نجاح كبير.

وقالت الدكتورة حنان سليمان، إن مسابقة أوائل الطلبة تجرى في موسمها الثاني حيث تُعد أكبر مسابقة تعليمية في مصر، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم تحت شعار " من كل بيت فى مصر حيث يشارك بها أكثر من 8290 طالبة وطالبة على مستوى المحافظة يمثلون 1164 مدرسة في المراحل التعليمية الثلاث الإبتدائي والإعدادي والثانوي.