الأربعاء 14 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

أمين «تعليم مستقبل وطن» تتابع مسابقة أوائل الطلبة بمدارس مركزي بني سويف وإهناسيا

الزيارة
الزيارة

تفقدت الدكتورة حنان سليمان أمين أمانة التعليم والبحث العلمي بحزب مستقبل وطن في محافظة بني سويف، عضو مجلس الشيوخ، يرافقها عمرو شحاتة أمين العلاقات العامة، مسابقة أوائل الطلبة بمدارس مركزي بني سويف وإهناسيا ويأتي ذلك تحت إشراف النائب حسام العمدة أمين الحزب في محافظة بني سويف، والدكتور شريف عبد المنعم أمين التنظيم.

ووجهت أمين أمانة التعليم في حزب مستقبل وطن ببني سويف، خلال كلمتها مع الطلاب الشكر لقيادات الحزب وأمانة التعليم على تلك المسابقة التي حققت نجاح ساحق في نسختها الأولى، على وعد أن تتضاعف النجاحات ونتائج تلك المسابقة في النسخة الثانية التي تجرى الآن على مستوى كافة المدارس.

وأشارت إلى أن المسابقة تهدف إلى ترسيخ الانتماء والوعي بالمشروعات القومية لدى الطلاب، وتحفيز المتفوقين، وتنمية روح التنافس الشريف، وحُب العمل الجماعي وزيادة الانتماء والوعي في ظل ما حققته النسخة الأولى من المسابقة من نجاح كبير.

وقالت الدكتورة حنان سليمان، إن مسابقة أوائل الطلبة تجرى في موسمها الثاني حيث تُعد أكبر مسابقة تعليمية في مصر، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم تحت شعار " من كل بيت فى مصر حيث يشارك بها أكثر من 8290 طالبة وطالبة على مستوى المحافظة يمثلون 1164 مدرسة في المراحل التعليمية الثلاث الإبتدائي والإعدادي والثانوي.

اهناسيا بني سويف حزب مستقبل وطن مسابقة أوائل الطلبة مشروعات القومية وزارة التربية والتعليم

رئيس التحرير

وائل لطفي

دور الدراما فى التسويق لمصر

الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم فى مصر الأربعاء 14-12-2022

اضبط تردد قناة bein sport المفتوحة 1و2 2022 الناقلة لمباراة المغرب وفرنسا

«التعليم» تراجع خريطة مناهج الترم الثانى

خبير زراعة المانجو أشرف الأنصارى: حصر جميع المحاصيل فى خريطة ذكية يساعد الدولة فى توجيه المياه للزراعات الاستراتيجية

عيار 18 يسجل 1479 جنيهًا.. استقرار أسعار الذهب فى ختام التعاملات المسائية

الأمم المتحدة تنظم حدثًا رفيع المستوى على هامش مؤتمر التنوع البيولوجى «COP 15»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نبيل عبدالفتاح

تحولات الثقافة والمثقف فى عصر المابعديات والذكاء الصناعى والتحول إلى ما بعد الإنسان «1-3»

ماجد حبته

الرئيس فى واشنطن

كريم فرغلى

إيجار قديم.. الحُكم بعد المسلسل

محمد العسيري

ما بين كأس العالم والقاهرة الوثائقية أسباب جديدة للفرح!!

خالد عكاشة

قراءة ألمانية مهمة للنظام العالمى الجديد «1»

مدحت بشاى

قيم الجمال.. والمناعة الإبداعية

عبد الرحيم طايع

كسر هيبةِ الأرجنتين والبرازيل

أحمد الصغير

دعوة مسئولى محافظة أسوان لرحلة خاصة جدًا

صور

الأهلي يهز شباك الاتحاد بثلاثية ويتصدر الدوري

مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

يتصدر الدوري.. الأهلي يحافظ على تقدمه بثنائية أمام غزل المحلة

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى: أحبطنا أكثر من 400 عملية فى الضفة الغربية خلال 2022

إسرائيل تعلن مسئوليتها عن استهداف قافلة فى سوريا

ورطة جديدة: الجيش الإسرائيلى يقتل فتاة فلسطينية فى جنين.. ماذا سيحدث؟