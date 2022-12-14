البورصة تواصل نشاطها القوى بالختام.. و«السوقى» يربح 13.8 مليار جنيه

واصلت أسهم ومؤشرات البورصة المصرية ارتفاعها لليوم الرابع على التوالي، بدعم من استمرار عمليات الشراء الموسعة للمؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المصرية والمستثمرين المصريين الأفراد، تلك التى قابلتها عمليات بيع مماثلة من قبل المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار الأجنبية والعربية والأفراد العرب على أغلبية أسهم السوق المتداولة.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، لدى ختام معاملات اليوم الأربعاء نحو 13.8 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 984.7 مليار جنيه، مقابل 970.9 مليار جنيه بختام معاملات أمس الثلاثاء منتصف تعاملات الأسبوع.

وقفز المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إى جى إكس 30" بنحو واضح، محققًا مستوى قياسيًا جديدًا عن السنوات الثلاث الماضية، حيث ارتفع بختام التعاملات بنسبة بلغت 1.5%، بما يعادل 227.97 نقطة، ليغلق عند مستوى 15378.28 نقطة، كما صعد المؤشر الثانوي "إى جى إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة بلغت نحو 2%، بما يعادل 56 نقطة، ليغلق عند مستوى 2882.72 نقطة، ما ساهم فى امتداد الارتفاعات للمؤشر الأوسع نطاقًا "إى جى إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة بلغت 1,64%، ليغلق عند مستوى 4247.39 نقطة، وسط استمرار النشاط القوى فى قيم وأحجام التعاملات التى سجلت حوالي 3.8 مليار جنيه، وذلك بتداول نحو 1.4 مليار ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ أكثر من 109.5 ألف صفقة شراء وبيع.