الأربعاء 14 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تطعيم 998 ألف طفل ضد شلل الأطفال فى المنيا

صحة المنيا تواصل
صحة المنيا تواصل تطعيم الأطفال ضد شلل الأطفال

تواصل مديرية الصحة بالمنيا تنفيذ فعاليات الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال لليوم الرابع على التوالي، تحت رعاية اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، حيث تستهدف الحملة الأطفال من سن يوم وحتى 5 سنوات، وذلك ضمن جهود الدولة للحفاظ على مصر خالية من شلل الأطفال، وحرصًا على سلامة وصحة الطفل المصري. 

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ويتم تنفيذ الحملة من خلال 2832 فرقة ثابتة ومتحركة بجميع مدن ومراكز وقرى محافظة المنيا، بالإضافة لتجهيز 347 وحدة صحية بجميع المراكز لاستقبال الأطفال للحصول على التطعيم.

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وأوضح الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة، أنه تم تطعيم 998 ألفًا و239 طفلًا، وذلك منذ بداية الحملة حتى اليوم الثالث.

وأضاف أنه تتم متابعة أعمال الحملة بصفة مستمرة للوقوف على نسب تحقيق المستهدف وإزالة أي معوقات تقابل الفرق المشاركة بالحملة، والوصول إلى جميع الأطفال بالمراكز والقرى، مؤكدًا توحيد الجهود لتحقيق الأهداف المطلوبة.

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وأشار وكيل وزارة الصحة، إلى أن مديرية الصحة بمحافظة المنيا اتخذت كافة التدابير اللازمة للاستعداد لإطلاق الحملة من خلال الاطمئنان على الطعوم والحفاظ عليها داخل وحدات التبريد، بالإضافة الي متابعة أعمال الحملة عقب إطلاقها، بصفة مستمرة للوقوف على نسب تحقيق المستهدف وإزالة أي معوقات مؤكدا أن الفرق الطبية الثابتة تعمل من الساعة 8 صباحًا وحتى 5 مساءً، وتعمل الفرق المتحركة من الساعة 8 صباحًا وحتى 8 مساءً.

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كما ناشد وكيل وزارة الصحة جموع المواطنين بجميع أنحاء المحافظة بضرورة تطعيم أبنائهم والتجاوب مع جميع الفرق الطبية لمساعدتهم في تنفيذ المهام، حفاظًا على صحة وسلامة أبنائهم ووقايتهم من هذا المرض، وللحفاظ على مصر خالية من شلل الأطفال، مشيرًا إلى أنه يتم التنبيه على الفرق باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية خلال القيام بأعمال التطعيم.

صحة المنيا تطعيم 998 ألف طفل الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال 2832 فرقة متحركة وثابتة الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة

رئيس التحرير

وائل لطفي

وثائقية المتحدة

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تطعيم 998 ألف طفل ضد شلل الأطفال فى المنيا

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