الأربعاء 14 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«ذا ناشونال»: مصر تسعى لأن تصبح مركزًا إقليميًا للطاقة

الغاز الطبيعي
الغاز الطبيعي

قالت صحيفة "ذا ناشونال" الناطقة باللغة الإنجليزية، إن مصر تسعى لأن تصبح مركزًا إقليميًا للطاقة مع نموها السريع في إمدادات الغاز الطبيعي ودورها في تطوير سوق الغاز في المنطقة.

 

وأضافت الصحيفة في تقريرها، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر أمس الثلاثاء، مرسوما بتحديد الحدود البحرية للبلاد في البحر المتوسط.

 

وتبدأ حدود المياه الإقليمية لمصر من النقطة الحدودية البرية المصرية الليبية رقم 1 لمسافة 12 ميلًا بحريًا حتى النقطة رقم 8 ، ومن ثم ينطلق الخط الحدودي البحري الغربي لمصر من النقطة رقم 8 في اتجاه الشمال. قال المرسوم الذي نشر في الجريدة الرسمية.

 

وتأمل مصر في أن تصبح مركزًا إقليميًا للطاقة مع نموها السريع في إمدادات الغاز الطبيعي. وشكلت مع دول أخرى منتدى غاز شرق المتوسط ​​، الذي يهدف إلى تطوير سوق الغاز في المنطقة.

 

ويجمع المنتدى قبرص واليونان وإسرائيل وإيطاليا والأردن والسلطة الفلسطينية، لكنه يستثني تركيا.

 

وأدانت مصر واليونان في أكتوبر الماضي بشدة صفقات الغاز البحري في المياه المتنازع عليها بين تركيا والحكومة الليبية التي تتخذ من طرابلس مقرا لها ، وهي إحدى إدارتين متنافستين في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا.

 

وعززت مصر واليونان العلاقات في السنوات الأخيرة ، وتعاونتا بشكل وثيق لتطوير موارد الطاقة في شرق البحر الأبيض المتوسط ​​، وتبادل المعلومات الاستخبارية حول الإرهاب وإجراء مناورات حربية مشتركة بشكل متكرر.

 

ووقع البلدان، إلى جانب قبرص، اتفاقيات حدودية بحرية بهدف تسهيل استغلال حقول الغاز الطبيعي الكبيرة في شرق البحر المتوسط.

البحر المتوسط الحدود البحرية الرئيس عبد الفتاح السيسي الغاز الطبيعي إمدادات الغاز الطبيعي قبرص واليونان

رئيس التحرير

وائل لطفي

وثائقية المتحدة

الأكثر قراءة

زيلينسكى يناشد المجتمع الدولى مساعدة بلاده على نزع الألغام

الولايات المتحدة مستعدة لتزويد كييف بصواريخ باتريوت بعيدة المدى

أسعار الذهب اليوم فى مصر الأربعاء 14-12-2022

احتمالية سقوط أمطار.. حالة الطقس اليوم الأربعاء 14-12-2022

لزوال الهم وصلاح الحال.. دعاء وأذكار الصباح الأربعاء 14-12-2022

«ذا إكسبريس» تصف ميجان ماركل والأمير هارى بأنهما أكثر شخصين جاحدين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد البنا

سليمان باشا... هل تعرفه؟

د. القس صفوت البياضى

الغضب الذي لا يصنع خيرا.. دعوة لتجنبه‎‎

إبراهيم داود

الأمل المغربى

ماجد حبته

وعود إدارة بايدن لإفريقيا

محمد رفعت

رموز وجنائز.. البنا بين سعد والريحانى ! (٣)

أميرة عبد الكريم

قانون موحد للنساء لأجل وطن منصف للجميع

حسين دعسة

القدس وأوقافها في خطر

ماجد حبته

القمة الأمريكية الإفريقية

صور

الأهلي يهز شباك الاتحاد بثلاثية ويتصدر الدوري

مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

يتصدر الدوري.. الأهلي يحافظ على تقدمه بثنائية أمام غزل المحلة

محطة تل أبيب

المزيد

ورطة جديدة: الجيش الإسرائيلى يقتل فتاة فلسطينية فى جنين.. ماذا سيحدث؟

فلسطين تحذر المجتمع الدولي من مخاطر الصراع في ظل حكومة نتنياهو

أمريكا تطالب بضرورة محاسبة قتلة الطفلة الفلسطينية جنى زكارنة