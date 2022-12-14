«ذا ناشونال»: مصر تسعى لأن تصبح مركزًا إقليميًا للطاقة

قالت صحيفة "ذا ناشونال" الناطقة باللغة الإنجليزية، إن مصر تسعى لأن تصبح مركزًا إقليميًا للطاقة مع نموها السريع في إمدادات الغاز الطبيعي ودورها في تطوير سوق الغاز في المنطقة.

وأضافت الصحيفة في تقريرها، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر أمس الثلاثاء، مرسوما بتحديد الحدود البحرية للبلاد في البحر المتوسط.

وتبدأ حدود المياه الإقليمية لمصر من النقطة الحدودية البرية المصرية الليبية رقم 1 لمسافة 12 ميلًا بحريًا حتى النقطة رقم 8 ، ومن ثم ينطلق الخط الحدودي البحري الغربي لمصر من النقطة رقم 8 في اتجاه الشمال. قال المرسوم الذي نشر في الجريدة الرسمية.

وتأمل مصر في أن تصبح مركزًا إقليميًا للطاقة مع نموها السريع في إمدادات الغاز الطبيعي. وشكلت مع دول أخرى منتدى غاز شرق المتوسط ​​، الذي يهدف إلى تطوير سوق الغاز في المنطقة.

ويجمع المنتدى قبرص واليونان وإسرائيل وإيطاليا والأردن والسلطة الفلسطينية، لكنه يستثني تركيا.

وأدانت مصر واليونان في أكتوبر الماضي بشدة صفقات الغاز البحري في المياه المتنازع عليها بين تركيا والحكومة الليبية التي تتخذ من طرابلس مقرا لها ، وهي إحدى إدارتين متنافستين في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا.

وعززت مصر واليونان العلاقات في السنوات الأخيرة ، وتعاونتا بشكل وثيق لتطوير موارد الطاقة في شرق البحر الأبيض المتوسط ​​، وتبادل المعلومات الاستخبارية حول الإرهاب وإجراء مناورات حربية مشتركة بشكل متكرر.

ووقع البلدان، إلى جانب قبرص، اتفاقيات حدودية بحرية بهدف تسهيل استغلال حقول الغاز الطبيعي الكبيرة في شرق البحر المتوسط.