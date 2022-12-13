محمد حلاوة يشيد بمقترح نائب التنسيقية أكمل نجاتى حول المشروعات الصغيرة

أشاد محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ باقتراحات النائب أكمل نجاتى عضو تنسيقية شباب الأحزاب، وأمين سر لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، والخاصة بدعم الشباب فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال بهدف الاندماج فى خريطة الدولة للتنمية.

وأكد محمد حلاوة، رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، أن نائب التنسيقية أكمل نجاتى، يبذل الكثير من الجهد للعمل على تهيئة مناخ تشريعي محفز وبيئة مشجعة للشباب على الاستثمارات الصغيرة وإطلاق مشروعاتهم وفق الإمكانات المتاحة، بهدف رفع جودة الحياة وخلق وتوفير فرص عمل لائقة ومستدامة لمئات الآلاف من الشباب.

وأشار رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، إلى أن تشجيع الشباب على المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال والاندماج فى المشروعات التنموية من خلال مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة، يأتى استجابة لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويتم العمل عليه بجدية من قبل النائب أكمل نجاتى عضو تنسيقية شباب الأحزاب، وفى الوقت نفسه التحرك تجاه الأجهزة التنفيذية فى الدولة لدعم هؤلاء الشباب وتحفيزهم ليكونوا جزءا من منظومة التنمية.

وأوضح محمد حلاوة، رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، أن النائب أكمل نجاتى وتنسيقية شباب الأحزاب يعملان مع الأجهزة التنفيذية فى الدولة بهدف ضمان التوسع في تقديم الخدمات المالية لقطاع المشروعات الصغيرة، والعمل على تيسير إتاحة التمويلات للعملاء والمستفيدين، وكذلك ضمان الخدمات غير المالية للمستفيدين وأصحاب المشروعات الصغيرة ورواد الأعمال مثل خدمات إنشاء المشروع وإصدار التراخيص اللازمة والبطاقات الضريبية، بالإضافة إلى تفعيل المزايا بقانون تنمية المشروعات 152 الصادر في 2020 وإصدار شهادات تصنيف ومزايا للمشروعات وتسجيل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المشتريات الحكومية وكذلك التوسع فى تدريب وتأهيل الشباب والخريجين لسوق العمل، ورفع مهاراتهم في التشغيل الذاتي وإدارة المشروعات الصغيرة