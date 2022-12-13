الثلاثاء 13 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

المشدد 10 سنوات لعامل بكافتيريا يروج الميثافيتامين المخدر

هيئة المحكمة
هيئة المحكمة

قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، وعضوية المستشارين تامر محمد رياض وعمر أحمد فتحي واحمد محمد الجمل الروساء بالمحكمة، وسكرتارية طارق عكاشة وخالد خضير، بالسجن المشدد 10 سنوات لـ عامل بكافتيريا يروج الميثافيتامين المخدر.

تعود أحداث الواقعة إلى يوم 20 من شهر سبتمبر من عام 2022 بدائره قسم الزهور بـ محافظة بورسعيد، حيث أحرز المتهم م ف م ع ا ع ا، ويبلغ من العمر 30 عاما، ويعمل عامل بكافتيريا، بقصد الإتجار جوهر مخدرا لمادهميثافيتامين،ن في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
واستمعت محكمة جنايات بورسعيد إلى شهادة نقيب الشرطة محمود حسام سعد شلبي مصطفى معاون مباحث قسم شرطة الزهور، والذي أكد بأنه بضبط وتفتيش المتهم بإذن من النيابة العامة عثر بحوزته على 10 أكياس لمادة الميثافيتامين المخدرة ومبلغ مالي وهاتفين محمولين وميزان حساس، وبمواجهته أقر باحراز المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلته، والهاتفين المحمولين للتواصل مع العملاء، والميزان الحساس لوزن المواد المخدرة، والدراجة البخارية لترويجها.

وثبت من تقرير المعمل الكيماوي أن المادة المخدرة المضبوطة عباره عن 10 أكياس بلاستيكي لماده الميثافيتامين المخدر، والمدرجة بالجدول الأول من قانون المخدرات، والتي وزنت قائما على ميزان المعمل الكهربائي الحساس 18.6 جرام، وثبت بالاطلاع على صورة ضوئية من دفتر أحوال القسم، إثبات المامورية قياما وعودة  في وقت معاصر للضبط.

وقضت جنايات بورسعيد علي المتهم بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وغرامة مائة الف جنيه ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة،  وذلك في القضية رقم 6594 لسنه 2022 جنايات الزهور والمقيدة برقم 1256 لسنة 2022 كلي بورسعيد.

الأحوال المصرح الاتجار جوهر الدراجة البخارية السجن المشدد لمدة الكهربائي المبلغ المالى

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وائل لطفي

وثائقية المتحدة

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