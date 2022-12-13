الثلاثاء 13 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

القبض على عاطل بتهمة الإتجار في مخدرة الهيروين بالأميرية

حبس
حبس

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على عاطل وبحوزته كمية من المواد المخدرة قبل ترويجها على عملائه بمنطقة الأميرية.

البداية أثناء مرور دورية أمنية لملاحظة الحالة الأمنية بنطاق دائرة قسم شرطة الأميرية تلاحظ ارتباك أحد الأشخاص ومحاولة الفرار فور رؤية قوات الشرطة.

وعلى الفور لاحقته القوات وعثر بحوزته على 27 تذكرة هيروين وتبين أنه يدعى "ب.ا"عاطل يمارس نشاط إجرامي في تجارة المخدرات.

وجرى اقتياده إلى ديوان القسم وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

الأجهزة الأمنية القاهرة عاطل المواد المخدرة الأميرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

وثائقية المتحدة

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