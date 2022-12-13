أستاذ أمراض جلدية يكشف طريقة علاج تساقط الشعر

تعاني منه غالبية السيدات

أوضح الدكتور عاصم فرج، أستاذ الأمراض الجلدية، أسباب تساقط الشعر لدى بعض الفتيات، قائلاً: إن هناك مرض يسمى تليف الشعر الأمامي "FFA"، وهو منتشر خلال هذه الأيام وخاصة منذ ثلاث سنوات مضت".

وأضاف فرج خلال لقائه ببرنامج الستات مابيعرفوش يكدبوا ، المذاع عبر فضائية cbc، أن هناك اتهامات للصن بلوك وكريمات البشرة بأنها المتسببة في تليف الشعر الأمامي، لكن هذا الإتهام غير مثبت، حيث يتم زحف الشعر ملم كل شهر للخلف.

وأوضح، أن علاج مايسمى بتليف الشعر الأمامي، من خلال الفيناسترايد، حيث تناول نصف قرص يوميًا، وذلك لإيقاف الغزو، ولا يتم ايقاف العلاج قبل 6 أشهر حتى يتم التأكد بأنه لا يوجد نشاط المرض.

وأشار أستاذ الأمراض الجلدية، إلى أن مرض الـ ffA، أو ما يسمى بتليف الشعر الأمامي يصيب 90% من الإناث، وقليلًا ما يظهر في الذكور، كما أنه قليل أيضًا أن يظهر في الخلف.