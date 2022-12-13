الثلاثاء 13 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس المتهمة بسرقة رواد ماكينات الصراف الآلى بالمطرية

ارشيفية
ارشيفية

أمرت جهات التحقيق بالمطرية، اليوم الثلاثاء، بحبس سيدة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة سرقة المواطنين من مرتادي ماكينات الصرف الآلي بمنطقة المطرية، كما طلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

ونجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط ربة منزل؛ لاستيلائها على مبالغ مالية من "فيزا كارد" خاصة بإحدى السيدات بالقاهرة.

وتبلغ لقسم شرطة المطرية من ربة منزل بأنها حال تواجدها بدائرة القسم، أمام إحدى ماكينات الصرف الآلى، قامت إحدى السيدات بمحاولة مساعدتها فى عملية الصرف.

وتحصلت منها على الرقم السرى الخاص بـ"الفيزا كارد" ثم قامت بإعادتها إليها مرة أخرى، وزعمت بأنها غير صالحة ولا يوجد رصيد بالحساب الخاص بها، وعقب ذلك اكتشفت قيام سالفة الذكر باستبدالها وسرقة مبلغ مالى منها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة وفحص كاميرات المراقبة أمكن رصد المتهمة حال استقلالها مركبة "توك توك".

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافها وأمكن ضبطها، وبحوزتها الفيزا الخاصة بالمجنى عليها و8 "فيزا كارد" بأسماء أشخاص آخرين ومبلغ مالى، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه.

وأقرت بمزاولتها نشاطًا فرديًا تخصص فى التحايل على المواطنين وخاصةً كبار السن بدعوى مساعدتهم والاستيلاء على الفيزا كارد خاصتهم واستبدالها بأخرى غير صالحة، واستخدامها فيما بعد وسرقة المبالغ المالية من حساباتهم وأضافت بأن المبلغ المالى من متحصلات نشاطها الإجرامى و8 فيزا كارد المضبوطة بحوزتها من متحصلات وقائع أخرى، باستدعاء المجنى عليها، تعرفت على المتهمة واتهمتها بالسرقة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

جهات التحقيق المطرية حبس سيدة سرقة المواطنين

رئيس التحرير

وائل لطفي

وثائقية المتحدة

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