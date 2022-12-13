الثلاثاء 13 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

القوى العاملة تعلن استخراج «تأشيرات عودة» لـ85 مصريا انتهت إقامتهم بالمملكة

وزارة القوى العاملة
وزارة القوى العاملة

أعلنت وزارة القوى العاملة، اليوم الثلاثاء عن قيام مكتب التمثيل العمالي التابع لها بالرياض بتسهيل إجراءات حصول 85 عاملاً مصرياً من الراغبين في العودة إلى أرض الوطن بعد انتهاء صلاحية الإقامة، وذلك بعد مراجعة مكتب عمل الرياض، وإدارة الوافدين، جرى صدار تأشيرات خروج نهائية للعودة إلى مصر .

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وجاء في التقرير الذي تلقاه وزير القوى العاملة حسن شحاتة، من أحمد رجائي المستشار العمالي بسفارة جمهورية مصر العربية بالرياض، أن القائمة تضم 49 تأشيرة خروج نهائي وإبعاد لمن لديهم الرغبة في العودة إلى مصر، ممن انتهت اقامتهم ولم يقوم صاحب العمل بالتجديد لهم، وتأشيرة خروج نهائى تهرب عن العمل ولا يمكنه العودة للسعودية مرة أخرى إلا بعد مرور 5 سنوات، و27 من العاملين الذين تعذر إتمام تأشيرة الخروج النهائي لهم نظراً لوجود ملاحظات تمنعهم من السفر ، وجاء في القائمة أيضا عدد 8 طلبات من إدارة الوافدين بالرياض رغم موافقة مكتب العمل على الخروج النهائي نظراً لوجود ملاحظات تمنعهم من السفر.

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وأكد رجائي أن مكتب التمثيل العمالي بالرياض يواصل دوره في متابعة كافة ملفات وقضايا العمالة المصرية في المملكة، وذلك بتوجيهات من الوزير حسن شحاتة، موضحاً أنه بخصوص القائمة المذكورة تم الإعلان على صفحة مكتب التمثيل العمالي بالرياض على الفيسبوك عن أسماء هؤلاء العاملين تسهيلاً عليهم، دون الحاجة إلى الحضور مرة أخرى إلى مقر القنصلية.

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وكانت قد أعلنت وزارة القوى العاملة، اليوم، عن قيام مكتب التمثيل العمالي التابع لها بالرياض، وبالتنسيق مع القنصلية المصرية بالرياض، وعدد من الشركات وكان يعمل بها عمال مصريين بالمملكة العربية السعودية ووافتهم المنية، تم تحصيل مبلغ  مليون و129 ألف ريال سعودي، بما يعادل 8 ملايين  و530 ألف جنيهاً، مستحقات 12 عاملاً مصرياً متوفيين كانوا يعملون في المملكة، وذلك في إطار توجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بضرورة متابعة أحوال العاملين المصريين بالمملكة وتحصيل المستحقات المالية المتأخرة لدى جهات العمل المختلفة.

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القوى العاملة وزارة القوى العاملة مكتب التمثيل العمالي أرض الوطن تأشيرات خروج نهائية وزير القوى العاملة حسن شحاتة سفارة جمهورية مصر العربية بالرياض

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وائل لطفي

المشكلة المصرية

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